C'è grande attesa per l'inizio delle riprese della nuova stagione Il Paradiso delle Signore 7, e solo allora sapremo altre anticipazioni e indiscrezioni sugli episodi inediti che andranno in onda su Rai 1 a settembre. Di certo, vedremo la vendetta di Adelaide che, diventata co-proprietaria del grande magazzino, molto probabilmente escluderà Guarnieri dalla società, così da lasciarlo senza quote. Attenzione anche a Marcello che, dopo aver lasciato Ludovica, farà di tutto per riconquistarla, spronato anche dalla contessa. Resta in bilico il destino di Gloria, che si è sacrificata per amore di Stefania e Marco, costituendosi di sua spontanea volontà alla polizia e confessando quanto fatto in passato.

Che cosa farà Ezio?

Cosa succede nella nuova stagione Il Paradiso delle Signore 7

L'ultima puntata della seguitissima soap regina di ascolti su Rai 1 si è conclusa con l'amaro addio di Marcello a Ludovica, salvo poi ripensarci all'ultimo minuto.

Barbieri si è precipitato a villa Bergamini sperando di arrivare in tempo ma, al posto di Ludovica, si è trovato davanti Adelaide, pronta a dargli uno scossone spronandolo a fare di tutto per ottenere ciò che vuole.

Ludovica e Marcello torneranno insieme nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore? La situazione è complicata e non è detto che Barbieri prenda un'altra strada. In una recente intervista, Pietro Masotti ha infatti detto: ''Spero che Marcello trovi l'amore che lo completi'', una frase sibillina che potrebbe escludere la presenza della ex Brancia.

Gloria e il suo sacrificio d'amore per Stefania, quali conseguenze?

Gemma pensava di avere in pugno Stefania, con il suo discutibile ricatto che l'ha costretta ad allontanarlo. Ma il cuore di una mamma è più forte di tutto e così Gloria, pur di vedere la figlia felice, si è costituita alla polizia per quanto successo in passato, quella decisione sofferta che la costrinse a scappare e abbandonare la sua famiglia.

Le conseguenze del suo sacrificio potrebbero essere molto gravi, in quanto Gloria potrebbe finire in prigione nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 7. Ezio, disperato, non resterà di certo a guardare, con grande rabbia di Veronica.

Ezio innamorato di Gloria, spoiler Il Paradiso 7

Non ci sono più dubbi sul fatto che Ezio ami disperatamente Gloria e lo abbiamo visto nei suoi occhi quando l'ha vista allontanarsi sulla volante della polizia.

Qualora Gloria finisse in carcere, Ezio potrebbe scagionarla trovando le prove che dimostrino la sua buona fede. Se la donna che salvò testimoniasse a suo favore, per la sfortunata Moreau la situazione di certo cambierebbe e potrebbe tornare libera.

Non resta che attendere le nuove puntate di settembre per scoprire come e cosa farà Ezio per salvare la donna che ama.