Terminata la sesta stagione Il Paradiso delle Signore, si è già alla ricerca delle prime anticipazioni sulle nuove puntate che andranno in onda a settembre. Come sempre, gli attori lanciano qualche indiscrezione nei loro profili ufficiali social, scatenando la curiosità dei telespettatori che non aspettano altro. Ha fatto riflettere la fine della storia tra Marcello e Ludovica e, soprattutto, il fatto che sia stato proprio Barbieri a far terminare la relazione, sentendosi inadeguato al fianco della fidanzata. Certo, le umiliazioni di Flavia hanno fatto il loro effetto, così come l'arrivo di Torrebruna, anche se, a onor del vero, non ha mai di fatto ostacolato l'amore tra Marcello e Ludovica, comportandosi da gran signore.

Solo dopo aver saputo della loro rottura, ha invitato l'affascinante Brancia a partire con lui per la Grecia. Che ne sarà di loro? Di recente, Pietro Masotti ha scritto un post piuttosto sibillino sul suo profilo Instagram.

Marcello combatterà per Ludovica: Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni

Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, Marcello si è pentito di aver lasciato Ludovica e si è precipitato a villa Bergamini per tornare sui suoi passi. La sua ex ormai non c'era più, e nemmeno Flavia. Ludovica è partita con Torrebruna per la Grecia e ad avvisarlo è, inaspettatamente, Adelaide.

La contessa ha capito che Marcello ama davvero la bella Brancia e fa il tifo per loro, come dimostrato in più occasioni.

Sprona così Barbieri a non starsene con le mani in mano, ma a prendersi ciò che desidera. E così troviamo un Marcello più determinato, disposto a tutto pur di riavere la donna che ama. A movimentare le acque, un post di Pietro Masotti su Instagram che apre a diverse possibilità.

Marcello diventa ricco? Trame aperte per Il Paradiso delle Signore 7

Che cosa ne sarà di Marcello nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore? Masotti scrive: ''Spero davvero che possa prendere l’ascensore (sociale) perché in quegli anni era possibile, forse più di adesso''. Parole che ben si combinano con l'ipotesi di un cambio di vita di Barbieri.

Adelaide ha in mano le quote di Umberto e vuole vendicarsi: perché non cederle a Marcello? In questo caso, il buon Barbieri diventerebbe ricco e potrebbe stupire sia Flavia che Ludovica.

Pietro Masotti non sa ancora cosa succederà nelle nuove puntate, ma sicuramente vuole il meglio per il suo personaggio: ''Spero che possa ritrovare l’amore che lo completi, che lo perfezioni... Insomma, io gli auguro un grande avvenire''.

Non si esclude che Marcello possa trovare un altro amore perché, come ricorda l'attore, tutto è ora in mano agli autori.