Teresa de Il Paradiso delle Signore è senza dubbio uno dei personaggi femminili più amati di sempre. I fan hanno sempre tifato per la coppia formata da Vittorio e Teresa, forse la donna davvero giusta per il tormentato Conti. In queste settimane stanno andando in onda le repliche della prima, indimenticabile, stagione della soap, nella quale il pubblico ha potuto conoscere il personaggio interpretato da Giusy Buscemi.

Teresa ha intrecciato complicate trame, divisa tra Giuseppe Zeno (Pietro Mori) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). La bella attrice sarà anche in un'altra seguitissima fiction Rai, A un passo dal Cielo e, in occasione di un'intervista, ha parlato del suo possibile ritorno al Paradiso.

Teresa torna ne Il Paradiso delle Signore?

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda a settembre dopo la consueta pausa estiva durante la quale si terranno le riprese.

Anche se non c'è ancora ufficialità, alcuni degli attori protagonisti hanno già spoilerato qualche dettaglio sugli episodi inediti.

I fan speravano in un nuovo amore per Vittorio Conti, ma così non è stato. Dopo una breve relazione con Tina, ha fatto addirittura da Cupido a Sandro affinché potesse riconquistarla.

E così anche con Beatrice, che ha perdonato Dante grazie all'intervento di Conti e ha deciso di provare a vivere il suo grande amore.

Nel rivedere Vittorio e Teresa insieme nelle repliche della soap, i fan hanno iniziato a ipotizzare un loro ritorno di fiamma e a rispondere alla domanda ''Teresa torna ne Il Paradiso delle Signore?'' ci ha pensato proprio Giusy Buscemi.

Teresa e Vittorio ritorno di fiamma nelle nuove puntate? Parla Giusy Buscemi

In un’intervista rilasciata a Oggi, Giusy Buscemi ha parlato del suo ruolo molto importante in Un passo dal cielo, nei panni di Manuela Nappi. L'attrice ha parlato anche della sua vita privata, raccontando di essere molto felice per la sua gravidanza.

Ma non è finita qui. I fan della coppia Vittorio e Teresa de Il Paradiso delle Signore potrebbero avere una bellissima sorpresa nel corso della nuova stagione in onda a settembre.

Giusy Buscemi, a proposito di un eventuale ritorno di Teresa, ha lasciato una porta aperta: “Vedremo, chi lo sa. Magari un cameo”.

Il Paradiso delle Signore 7, le prime anticipazioni

Di certo le sorprese non mancheranno, a partire dai problemi di coppia di Salvatore e Anna e dalla vendetta di Adelaide ai danni di Umberto.

Ma ci sarà spazio anche per nuove storie d'amore e chissà che nella prossima stagione de Il Paradiso in onda a settembre, Vittorio non trovi finalmente l'amore e che non sia proprio con una delle donne più importanti della sua vita, la dolce Teresa. Voi sareste contenti di questo ritorno di fiamma? Fateci sapere.