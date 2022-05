Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 prevedono il ritorno di uno dei volti più amati del pubblico. Trattasi di Can Yaman, il celebre attore turco assente da un po' di tempo dal prime time della rete ammiraglia del Biscione.

Spazio anche al ritorno del Grande Fratello Vip 7 che sarà ancora condotto da Alfonso Signorini, mentre in daytime ritornerà l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Can Yaman approda in prime time: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022 prevedono la messa in onda della fiction "Viola come il mare", che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Dopo il rinvio di questa primavera, la serie debutterà finalmente nel prime time della rete ammiraglia con le sei puntate previste della prima stagione.

Un prodotto che vedrà Can Yaman recitare per la prima volta in italiano e che, ad oggi, è già attesissimo dagli spettatori. Non si esclude che, proprio Viola come il mare, possa essere la fiction rivelazione di questa nuova stagione autunnale Mediaset.

Grande Fratello Vip 7 confermato in prime time

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori lavori per l'attore turco che ha fatto impazzire e sognare i fan italiani, le anticipazioni sulla programmazione di Canale 5 in partenza a settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno del Grande Fratello Vip 7.

Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, sarà nuovamente uno dei prodotti di punta della prima serata Mediaset, con il consueto doppio appuntamento settimanale.

E, in queste settimane, gli autori del GF Vip stanno mettendo a punto il cast dei nuovi inquilini famosi che si metteranno in gioco vivendo la loro esperienza all'interno delle mura domestiche di Cinecittà.

Quest'anno, inoltre, è previsto anche un restyling del parterre di opinionisti, dopo che Sonia Bruganelli ha annunciato ufficialmente che non farà parte del cast.

Barbara d'Urso confermata con Pomeriggio 5: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno

E poi ancora, le anticipazioni dei nuovi palinsesti Mediaset per l'autunno 2022, rivelano che in daytime ci sarà spazio per la nuova edizione di Pomeriggio 5.

Il talk show che mescola attualità, cronaca e spettacolo è stato riconfermato nella prossima stagione televisiva, così come spiegato dalla stessa conduttrice.

Barbara d'Urso, infatti, ha recentemente smentito le voci legate ad un suo possibile addio al Biscione, confermando la sua presenza a Pomeriggio 5 a partire dal mese di settembre.

Sempre in daytime, spazio anche al ritorno di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che anche quest'anno chiude la stagione con una media record di ascolti, che sfiorano il 26% di share a puntata.