Dopo la pausa estiva torna Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1 con le puntate in prima visione assoluta. I telespettatori non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà ai personaggi che ruotano intorno al grande magazzino capitanato da Vittorio Conti. Ci sarà una grande svolta a tal proposito, visto che al suo fianco ci sarà Adelaide, pronta a vendicarsi di Umberto che l'ha tradita con Flora. Una ferita ancora aperta per la contessa, che non perderà tempo per farla pagare al commendatore, ignaro di ciò che lo aspetta. Quando Adelaide viene punta nell'orgoglio non ha pietà e non guarda in faccia nessuno.

Nel frattempo arrivano anche le conferme di chi ci sarà e chi no nella grande famiglia de Il Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: la nuova vita di Adelaide

Umberto ha fatto la sua scelta. Ha rincorso Flora prima che partisse e l'ha fermata, confessandole il suo amore. Non se lo aspettava la giovane Ravasi, ormai rassegnata a rinunciare al suo commendatore con il quale ha passato una notte di passione per poi essere completamente ignorata. Invece il destino le riservato un'inaspettata e meravigliosa sorpresa.

Adelaide ha reagito con apparente freddezza a quanto successo, trattando Umberto con sufficienza e cinismo. Se vuole stare con Flora e lasciare Villa Guarnieri, che lo faccia.

Di certo nel suo animo si è scatenato l'inferno. La contessa si vendicherà, questo è certo.

Dante ha ceduto ad Adelaide le quote di Umberto e ora è proprio lei che ha il potere nelle sue mani. Secondo le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, la contessa mediterà una tremenda vendetta ai danni di Guarnieri, puntando proprio sul versante economico.

Non si esclude che il commendatore possa trovarsi con un pugno di mosche.

Vittorio e Adelaide fianco a fianco

Ebbene sì firmando i documenti di Dante, pentito per le sue malefatte, Adelaide è diventata comproprietaria del grande magazzino insieme a Conti, che ha riottenuto la parte che gli spettava.

Negli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore, Adelaide e Vittorio saranno soci e alla guida del Paradiso.

I loro rapporti non sono mai stati idilliaci, resta da capire come faranno a gestire gli affari e non solo.

Quando inizia il Paradiso delle Signore 7

A rispondere a questa domanda è stata proprio Vanessa Gravina a Un Altro Giorno. Il volto dell'amata contessa ha detto che le riprese de Il Paradiso delle Signore inizieranno il 30 maggio, per poi dare l'appuntamento ai telespettatori ai primi di settembre. Nel frattempo, su Rai 1, andrà in onda la nuova soap Sei Sorelle che promette di ottenere un grande successo di pubblico.