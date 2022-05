Il Paradiso delle Signore 7 arriva a settembre su Rai 1 con le puntate inedite e ci sono già le prime anticipazioni. Si riparte da quanto successo nell'ultima puntata della sesta stagione, che è stata ricchissima di svolte e nuovi inizi. Marcello, pentito di aver lasciato Ludovica, si è precipitato a Villa Bergamini con l'intenzione di rimediare all'errore. Purtroppo, però, la bella Brancia era già lontana con Ferdinando, che ha colto il momento giusto per cercare di conquistare la donna della quale si è innamorato a prima vista, e che gli ha ricordato la sua amata e defunta moglie.

Maria ha ricevuto una proposta allettante da Vittorio, coronando il suo sogno di lavorare nel mondo della moda e dandole sollievo dopo la delusione che le ha inferto Rocco, rimasto a Roma con un'altra fidanzata e mandando a monte le nozze alle quali la dolce Puglisi pensava romanticamente giorno e notte. Poi c'è stato il repentino e inaspettato pentimento di Dante che, per riconquistare la fiducia di Beatrice, ha restituito a Vittorio e ai Guarnieri ciò che aveva sottratto loro con l'inganno. Che cosa accadrà nei prossimi episodi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Adelaide e Vittorio soci

Nel dettaglio le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, delle puntate che andranno in onda a settembre, vedono la contessa proprietaria di metà quote del grande magazzino, quelle quote che un tempo erano di Umberto.

Adelaide dopo il tradimento di Guarnieri, che le ha preferito Flora, non intenderà starsene con le mani in mano.

Sarà così che la contessa diventerà socia di Vittorio, alla guida del Paradiso. Una nuova avventura per lei, che potrebbe continuare oppure prendere una strada diversa. Non si esclude infatti che Adelaide possa cedere le quote a Marcello, così da aiutarlo nella sua scalata sociale per riconquistare Ludovica.

Salvatore scopre la verità nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Durante le nozze di Salvo e Anna, Maria ha ricevuto una proposta allettante da Conti, che le ha proposto uno stage per diventare stilista di abiti da sposa, visto il suo ottimo operato.

Ebbene, seconod le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore, Maria farà carriera diventando stilista con grande gioia di Agnese e Armando, che hanno sempre creduto in lei.

Purtroppo non ci saranno belle notizie per la coppia Salvatore e Anna, anche se si sono appena sposati. Salvo scoprirà infatti la verità sulla paternità di Irene, rimanendone profondamente turbato. Che ne sarà del loro rapporto? Il giovane Amato perdonerà le omissioni della neo moglie? Non resta che attendere le puntate di settembre per scoprirlo.