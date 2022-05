La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è terminata e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà a Gloria. A tal proposito, l'identità di Moreau è stata scoperta dalle forze dell'ordine, dopo che la mamma di Stefania ha deciso di costituirsi. Nelle nuove puntate della fiction di Rai 1, Ezio e Veronica non potranno convolare a nozze, perché il signor Colombo è legalmente sposato con la mamma di sua figlia. A quel punto, anche la convivenza fra il direttore commerciale e Zanatta sarebbe in bilico, per via del legame coniugale fra Ezio e sua moglie.

Il Paradiso delle signore: Gloria si costituisce e torna ad essere la moglie di Ezio

L'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore è stata emozionante e ricca di colpi di scena. Infatti, Gloria ha deciso di proteggere sua figlia, decidendo di andare a costituirsi, liberando Stefania dal ricatto di Gemma. Nel momento in cui l'identità della capo commessa de Il Paradiso delle Signore è stata scoperta, Moreau è tornata ad essere sposata legalmente con Ezio, non essendo ancora entrato in vigore in Italia il divorzio. La settima stagione della fiction Rai, pertanto, dovrà spiegare ai telespettatori cosa è accaduto a Gloria e alla famiglia Colombo.

Il Paradiso delle signore: Veronica ed Ezio non possono vivere insieme

Cosa potrebbe accadere a questo punto? Per capirlo, bisognerebbe ricordare che la settima stagione de Il Paradiso delle signore inizierà a settembre e sarà ambientata nel 1963. In quell'anno, un uomo sposato non poteva vivere con una donna diversa dalla propria moglie.

Basterebbe pensare al ragioniere Luciano Cattaneo, costretto ad allontanarsi da Milano con Clelia, perché sposato ancora con Nicoletta. Gloria, di fronte alla legge, ha ottenuto nuovamente la sua identità, invalidando, pertanto, il certificato di morte che Ezio aveva presentato e Moreau è tornata ad essere la signora Colombo.

La relazione fra Veronica ed Ezio proseguirà? Dal momento che il papà di Stefania ha una moglie e non può chiedere il divorzio, è difficile pensare che decida di convivere ugualmente con Veronica, perché verrebbe accusato di concubinato.

Il Paradiso delle signore: il matrimonio fra Ezio e Veronica salta

L'unica cosa certa, al momento, è che Veronica dovrà rinunciare alle nozze con Ezio. Il fidanzato di Zanatta, infatti, è legalmente sposato con Gloria e, pertanto, la mamma di Gemma non potrà diventare la signora Colombo. Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore torneranno in onda su Rai 1 a settembre e, al momento, non è stata ancora annunciata la data in cui verranno trasmesse sul piccolo schermo gli episodi. Non resta che attendere qualche settimana, per scoprire anticipazioni sulle riprese e capire se Gloria tornerà ad essere libera e potrà vivere liberamente la sua vita con Ezio e Stefania.