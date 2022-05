Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con le repliche della prima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore.

Nella puntata trasmessa il 18 maggio il proprietario del magazzino di Milano Pietro Mori è in forte difficoltà. Da un lato deve risolvere i suoi problemi finanziari rinunciando all'amore, dall'altro non riesce a nascondere i sentimenti per la giovane Teresa Iorio. Tuttavia, quest'ultima non ha attirato l'attenzione soltanto del direttore dell'atelier, ma anche di Vittorio Conti.

Il bacio inatteso tra Vittorio e Teresa al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 18 maggio a partire dalle 15:50 su Rai 1, i riflettori saranno puntati su Teresa Iorio. La giovane Venere sta attraversando un momento particolarmente difficile sul piano sentimentale. Proprio di recente si è illusa di poter intraprendere una relazione con il direttore del magazzino, Pietro Mori. Dopo essersi scambiata un bacio con lui, la ragazza ha creduto fortemente che potesse nascere qualcosa di profondo, ma è rimasta delusa poiché l'uomo è troppo preso da altro. Infatti deve risolvere i suoi problemi finanziari con il direttore di banca Carlo Mandelli e non può permettersi distrazioni.

Teresa è una ragazza dai sani principi e non bacia di certo chiunque, quindi si è sentita presa in giro. La ragazza non ha attirato l'attenzione soltanto di Mori. Anche Vittorio Conti è rimasto colpito dalla bellezza e dalla determinazione della giovane Venere. Il pubblicitario, infatti, ha cercato di corteggiarla sin da subito.

Finalmente, la ragazza siciliana si lascerà convincere e i due si baceranno. Purtroppo, però, in questo caso la giovane Iorio non vede assolutamente la possibilità di un futuro con lui poiché gli pare soltanto un "farfallone" e quindi è convinta che non potrà mai esserci un secondo bacio con lui

Un piano per incrementare la clientela del Paradiso delle Signore

Nel frattempo Pietro Mori è profondamente preoccupato per la situazione del suo Paradiso delle Signore e cerca di incrementare la clientela del magazzino.

Pertanto, decide di coinvolgere l'intero team di pubblicitari, guidato da Vittorio Conti, per invogliare i passanti a entrare anche dopo le ore 5 del pomeriggio.

Sicuramente si tratta di un qualcosa di innovativo che, qualora funzionasse, permetterebbe all'atelier di acquisire una maggiore notorietà. Pertanto i giovani pubblicitari si mettono subito all'opera per trovare degli slogan in grado di attrarre la clientela.