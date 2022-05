Che cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 la settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022? La soap è trasmessa come di consueto alle 13:50 circa e gli episodi possono essere visti sia on demand che in replica su Mediaset Infinity. Ormai è venuta a galla la verità sulla reale paternità del figlio che aspetta Steffy. Liam continua a implorare il perdono di Hope che, anche se sollevata dalla bella notizia, non riesce a dimenticare il tradimento. Anche se Liam non è il padre del bimbo di Steffy, ha comunque passato la notte con lei.

Thomas ha confessato a Brooke di essere ancora innamorato di sua figlia, assicurandole però di non esserne ossessionato come un tempo. Sarà vero? Fatto sta che, nei nuovi episodi, succederà qualcosa di inaspettato.

Beautiful anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Nelle prossime puntate di Beautiful Liam continuerà imperterrito a chiedere perdono a Hope, ora che la verità sulla paternità del bambino di Steffy è alla luce del sole, ma senza ottenere quanto sperato.

Katie e Brooke diranno a Ridge che Flo ha deciso di cambiare il suo cognome per diventare a tutti gli effetti parte della famiglia Logan. Forrester ne rimarrà sorpreso, visto che fino a poco tempo fa Brooke non aveva la minima idea di perdonare Flo.

Si tornerà a parlare anche di Shauna che, pentita per quanto successo, andrà a trovare Eric e Quinn. La bella Fulton ha intenzione di riappacificarsi con la sua amica di sempre, ma sa che non sarà una cosa facile.

Thomas e Hope tornano a vivere insieme?

La situazione tra Hope e Liam è molto delicata dopo quanto successo. Thomas sa che potrebbe approfittare della situazione, ma deciderà di procedere con calma per non rischiare di commettere errori che gli sono costati molto cari in passato.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Hope non avrà ancora la forza di dare una seconda possibilità a Liam e si prenderà del tempo per riflettere lontano da lui.

Il piccolo Douglas sentirà forte l'assenza di una figura paterna e così chiederà a Hope di far tornare a vivere con loro Thomas.

Hope rimarrà spiazzata da questa richiesta: sceglierà di accontentare il bimbo oppure proseguirà per la sua strada senza nessun uomo al suo fianco?

A quanto pare, prevarrà il desiderio di far felice Douglas.

Brooke contro Thomas, anticipazioni Beautiful

Una bella notizia rallegrerà i fan della soap: Wyatt e Flo decideranno di sposarsi e comunicheranno alle rispettive famiglie il loro fidanzamento ufficiale.

Diversa è la situazione di Hope, che ha dato l'addio a Liam in lacrime. Thomas è innamorato della giovane Logan e non avrà nessuna intenzione di rinunciare a lei, specie ora che è lontana dal marito.

Nel frattempo, il giovane Forrester ascolterà una conversazione tra Brooke e Ridge che lo farà infuriare: Brooke intimerà a Ridge di tenere lontano Thomas dalla vita di sua figlia.

A quel punto, ecco che ci sarà uno scontro molto acceso, nel quale Thomas dirà a Brooke che è arrivata l'ora di mettere da parte la sua ostilità, visto che è guarito completamente dalle sue ossessioni. Sarà vero? Staremo a vedere.