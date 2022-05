Terminata la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la Rai ha deciso di proporre in replica le puntate delle prime due stagioni, riadattandole alla versione daytime. Difatti, occorre ricordare che, all'epoca della prima messa in onda, Il Paradiso aveva un format differente, venendo trasmesso in prima serata con un unico appuntamento settimanale. Gli episodi in replica vanno in onda alle ore 15:55 dal lunedì al venerdì.

Nella puntata che sarà trasmessa venerdì 6 maggio Quinto, essendo innamorato di Anna, finirà per aggredire il fidanzato della signorina Imbriani.

L'intento del ragazzo è di proteggere la Venere, anche se dovrà fare i conti con le conseguenze del suo gesto. Quinto, infatti, rischierà di perdere il suo posto di magazziniere.

Teresa, al contempo, dopo la scarcerazione di suo zio, riuscirà a procurargli un lavoro. Intanto Mori, forte del suo accordo con Mandelli, si impegnerà in un progetto piuttosto gravoso dal punto di vista economico.

Il Paradiso, episodio del 6 maggio: Quinto rischia di perdere il posto di lavoro

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 maggio, Quinto compierà un gesto avventato, arrivando a colpire il fidanzato di Anna. Il ragazzo non si fida del pretendente della giovane Imbriani, pertanto vorrebbe fare di tutto per difenderla da un'eventuale delusione.

Purtroppo, però, non otterrà alcun ringraziamento da parte della Venere, che non ammette la malafede di Massimo. Inoltre la direzione non mostrerà molto entusiasmo per un gesto del genere, tanto da valutare di licenziarlo.

Il Paradiso delle Signore, replica 6/5: Teresa riesce a procurare un lavoro a suo zio

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 6 maggio, Teresa riuscirà a trovare un lavoro adatto a suo zio.

Mori, intanto, incontra il signor Bertone, il proprietario di un'industria tessile di Biella. Pietro è convinto di acquistare la ditta per realizzare degli abiti con il marchio del grande magazzino, in modo da eliminare i costi per i rifornitori. A questo punto, però, potrebbe mettere ulteriormente in ginocchio l'attività di Vincenzo.

Tuttavia il direttore sembrerà trovare un modo per risolvere il problema, offrendo a Iorio l'appalto per le riparazioni sartoriali. Il gesto di Pietro troverà l'approvazione e l'ammirazione da parte di Teresa.

Puntata del 6 maggio: Mori ha un patto con Mandelli

La puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa in replica venerdì 6 maggio, vedrà Mori esporsi economicamente per realizzare il suo progetto, certo di poter contare sull'appoggio di Mandelli. I due, difatti, hanno trovato un compromesso: la collaborazione di Mandelli è garantita, ma Mori deve stare lontano da Andreina. Tuttavia quest'ultima non sembrerà affatto decisa ad allontanarsi da Pietro.