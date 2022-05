La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap. In particolar modo, nelle ultime puntate della fiction di Rai 1, Gloria è andata a costituirsi, per liberare Stefania dal ricatto di Gemma. Nella settima stagione, però, si potrebbe scoprire che il gesto di Moreau ha avuto conseguenze su suo marito. Infatti, nei precedenti episodi, Ezio, di fronte alla legge, ha dichiarato morta Gloria, fornendo quindi una falsa testimonianza e potrebbe essere incriminato.

Il Paradiso delle signore: Gloria mette in pericolo Ezio

Nell'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria ha messo Stefania di fronte a tutto e ha rinunciato alla sua libertà, per fare vivere a sua figlia la storia d'amore con Marco. Moreau, infatti, è andata a costituirsi e, probabilmente, è finita in carcere. Purtroppo, però, il nobile gesto della capo commessa, fatto per non fare subire a sua figlia il ricatto di Gemma, potrebbe avere ripercussioni su una persona a lei cara. A tal proposito, la fedina penale del signor Colombo potrebbe essere macchiata ed Ezio rischierebbe guai di fronte alla legge.

Il Paradiso delle signore: per sposare Veronica, Ezio ha dichiarato il falso

Nelle precedenti puntate, Ezio era tornato a Milano per stare vicino a sua figlia e per ricominciare una nuova vita nel capoluogo lombardo con la sua fidanzata. Il signor Colombo era rimasto spiazzato, rivedendo la mamma di sua figlia in città e, a quel punto, i suoi piani erano stati ostacolati dalla presenza di Gloria.

Per convolare a nozze, Ezio aveva dichiarato che sua moglie era morta, fornendo, pertanto, una falsa testimonianza di fronte alla legge. Quali ripercussioni potrebbero esserci adesso per il papà di Stefania, dal momento che Moreau è andata a costituirsi?

Il Paradiso delle signore: la falsa testimonianza di Ezio potrebbe costargli un'accusa

Ezio aveva dichiarato il falso di fronte alla legge ed era consapevole dei rischi che correva, ma aveva proseguito nel suo intento di ottenere il certificato di morte di Gloria. Dopo qualche giorno dalla richiesta, infatti, il signor Colombo aveva ricevuto il foglio, che attestava il decesso di sua moglie e, pertanto, sarebbe diventato ufficialmente vedovo e sarebbe potuto convolare a nozze con Veronica. La capo commessa, però, si è costituita e, quindi, le autorità competenti si saranno accorte che c'era qualcosa che non tornava con la dichiarazione di Ezio. Cosa succederà al papà di Stefania? L'uomo verrà sentito dalle forze dell'ordine e dovrà chiarire la sua posizione?

Il signor Colombo verrà accusato di falsa testimonianza e verrà incriminato? Non resta che attendere il mese di settembre e la settima stagione de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1.