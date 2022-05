Continua l'avventura dei naufraghi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022, giunta ormai a meno di un mese dalla finale. L’ultima puntata del reality, prevista inizialmente per lunedì 23 maggio 2022, è stata posticipata al 27 giugno sulla spinta di un buon successo supportato dagli ascolti registrati. Di fronte a questo prolungamento deciso dalla produzione di Mediaset, i naufraghi sono stati chiamati a prendere una decisione: rimanere in gioco o non firmare il prolungamento del contratto e quindi rientrare in Italia.

Guendalina, Blind, Licia e Alessandro hanno deciso di non continuare la loro avventura sull'Isola e, stando ad alcune fonti, questi quattro ex naufraghi non potranno neppure presenziare in studio in prima serata insieme agli altri eliminati.

Gli ex naufraghi potrebbero non poter presenziare in studio

Durante la puntata dell'Isola dei Famosi di lunedì 23 maggio 2022, Blind, Licia, Guendalina ed Alessandro, per motivazioni diverse, hanno scelto di ritirarsi dall'Isola e di non prolungare il contratto che li lega al reality di Canale 5. Ci si aspettava che, durante la puntata di venerdì 27 maggio 2022, questi quattro fuoriusciti facessero la propria comparizione in studio e andassero a sedere nel gruppo di concorrenti eliminati. Tuttavia, stando a quanto emerso da pochi giorni sul web, alcune fonti vicine agli ex naufraghi avrebbero rivelato che gli autori del reality show avrebbero deciso di non sottoscrivere un ulteriore contratto con i concorrenti che hanno scelto di ritirarsi: pertanto, se questo fosse vero, questi ultimi non potrebbero presenziare in studio nelle prossime puntate e percepire il relativo cachet.

A norma di regolamento, i naufraghi che si ritirano perdono il diritto di presenziare in studio dopo il ritorno in Italia e partecipare ai live serali insieme con gli altri eliminati. Un esempio è rappresentato da quanto successo quest'anno con Jeremias Rodriguez, il quale non aveva accettato di rimanere su Playa Sgamada e non è stato invitato in trasmissione una volta rientrato dall’Honduras.

Vi è però una differenza non di poco conto: questi quattro concorrenti non hanno scelto di ritirarsi dal programma, ma semplicemente di non firmare il contratto di prolungamento e dunque di terminare la propria presenza sull’Isola secondo gli accordi iniziali. In questo caso la produzione avrebbe potuto applicare un approccio più flessibile.

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se gli autori del reality avranno cambiato idea o meno.

I motivi che hanno spinto i naufraghi a ritirarsi

Chi non ha seguito bene gli ultimi appuntamenti dell'Isola dei Famosi si starà forse chiedendo come mai Guendalina, Alessandro, Blind e Licia abbiano scelto di non continuare la loro avventura all'interno del gioco. Il figlio di Carmen di Pietro ha scelto di ritirarsi per impegni di studio: Alessandro frequenta l’università e ha spiegato che rimanendo in gioco avrebbe rischiato di rimanere troppo indietro con gli esami. Nonostante le pressioni di Ilary e degli amici, Alessandro ha scelto di abbandonare l’Isola lasciando sua mamma Carmen in gioco da sola.

Guendalina invece ha deciso di lasciare per motivi legali, non precisati nel corso del programma, e anche per poter festeggiare il compleanno di 18 anni di sua figlia. Blind e Licia hanno invece dato come motivazione il fatto che per loro la finale era prevista per il 23 di maggio e pertanto avevano preso impegni lavorativi dopo tale data: non potendo porre rimedio, i due concorrenti hanno dichiarato di non essere in condizione di proseguire.