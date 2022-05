Sull’Isola dei Famosi basta poco per stravolgere gli equilibri dei naufraghi. Da quando Mercedesz Henger ha fatto il suo ingresso come naufraga all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha da subito puntato gli occhi su di lei, non nascondendo un palese interesse. Il naufrago ha immediatamente instaurato un buon rapporto con la new entry, e anche Mercedesz, non ha mai nascosto di provare un’attrazione per il naufrago. Tuttavia, Carmen Di Pietro non ha preso bene questo avvicinamento tra i due, dimostrandosi gelosa verso il suo amico.

Carmen si sente trascurata da Edoardo

Giorno dopo giorno, tra Edoardo e Mercedesz Henger cresce la complicità: i due continuano a scherzare, passare tanto tempo insieme, facendo anche il bagno, e i due sembrano sempre più complici e vicini, tanto da lasciare senza parole tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. La prima a rimanere stupita dal comportamento assunto da Edoardo, è stata sua sorella Guendalina, la quale ha ammesso di non aver mai visto suo fratello essere così coinvolto con una donna, soprattutto dopo pochi giorni averla conosciuta. Se Guendalina pensa che tra i due sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine, la situazione non va invece bene a Carmen Di Pietro che, avendo legato molto con i fratelli Tavassi, si sente trascurata per via di Mercedesz.

Di recente, in un confessionale, Di Pietro ha ammesso di preferire il vecchio Edoardo, il quale passava tanto tempo con il suo gruppo e non si isolava solamente con la nuova arrivata.

Mercedesz Henger sarebbe fidanzata

Se sull’Isola dei Famosi sembra ormai essere nato del tenero tra Mercedesz ed Edoardo, in Italia, invece, circola un nuovo Gossip su Henger.

Tutto è avvenuto qualche giorno, fa quando Andrea Alajmo, ospite da Federica Panicucci a Mattino Cinque, ha svelato che Mercedesz sarebbe impegnata con un ragazzo di nome Fulvio e la relazione andrebbe avanti già da diverso tempo. La notizia è stata poi smentita da Arianna David, la quale ha affermato che la relazione tra i due sarebbe già finita da tempo.

A fare chiarezza su questa questione è stata Barbara D’Urso la quale, in diretta a Pomeriggio 5 ha rivelato che, seppur preferisca rimanere fuori da queste dinamiche, di recente sono arrivate in redazione alcune prove che confermerebbero la notizia sulla presunta relazione tra Mercedesz e l'imprenditore Fulvio. Barbara ha spiegato che i due starebbero cercando di nascondere questa relazione, ammettendo poi che se Henger fosse fidanzata, lei sarebbe molto felice. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire se veramente Mercedesz nasconde una storia d’amore, o se il suo cuore è libero e pronto e Edoardo Tavassi.