Mercoledì 11 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti indiscussi. L'ex coppia, non solo avrebbe ballato insieme al centro dello studio, ma avrebbe deciso di uscire per una cena a lume di candela.

Riccardo sarebbe uscito dallo studio in lacrime

Le registrazioni riguardanti Uomini e Donne sembrano evidenziare un'imminente ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Il cavaliere pugliese, al centro dello studio con Gloria e Fabio, avrebbe chiesto alla dama di uscire insieme per un chiarimento.

Quest'ultima, però, avrebbe rifilato l'ennesimo due di picche al 41enne tarantino e ha proseguito la frequentazione con l'altro cavaliere.

A quel punto, sarebbe entrata in scena Ida Platano e avrebbe rimproverato il suo ex di non darle più attenzioni. Guarnieri si sarebbe giustificato, spiegando di non voler illudere la dama.

Successivamente, in studio sarebbe stata trasmessa l'esterna di Veronica e Andrea. Al termine della clip, la coppia avrebbe ballato al centro dello studio sulla note di Fai rumore e si sarebbe scambiata un bacio. Riccardo Guarnieri, in difficoltà, sarebbe corso dietro le quinte e sarebbe scoppiato in lacrime.

Ida vorrebbe riprovarci con il suo ex

Stando alle anticipazioni, Ida sarebbe corsa dietro le quinte per parlare con Riccardo.

Una volta tornato nello studio del dating show, il cavaliere avrebbe spiegato che sulle note della canzone di Diodato aveva chiesto a Platano di sposarlo. Per tranquillizzare i due ex, Maria De Filippi avrebbe invitato Ida e Riccardo a ballare.

Terminata la musica, la dama avrebbe sostenuto di avere sussurrato una frase romantica all'orecchio del tarantino: "Non è mai troppo tardi".

A tal proposito, Platano, non ricevendo alcuna risposta da parte del 41enne, sarebbe andata su tutte le furie. La diretta interessata avrebbe chiesto all'ex di essere più chiaro, visto che lei lo stava facendo. Inoltre, Ida avrebbe confidato di essere pronta a dare una chance a Riccardo Guarnieri.

Guarnieri invita Platano a cena

Ida Platano avrebbe deciso di interrompere la conoscenza con Marco perché in lei non sarebbe scoccata la scintilla dell'amore. Al momento della sfilata, Riccardo sarebbe entrato in studio molto elegante e con un mazzo di rose rosse. Dopo avere invitato la sua ex in passerella per un ballo sensuale, il cavaliere avrebbe chiesto a Platano di andare a cena insieme.

Secondo Maria De Filippi, la coppia sarebbe ancora innamorata l'uno dell'altro. Dunque, la conduttrice avrebbe consigliato a Guarnieri di prendere una posizione.