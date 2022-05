Domenica 22 maggio, su Rai1, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. La padrona di casa ha deciso di ospitare Luigi Strangis, ovvero il vincitore di Amici 21. All'interno dello contenitore domenicale della rete ammiraglia, il cantante ha raccontato un breve aneddoto sul suo strumento musicale preferito. Poi ha cantato il brano Tienimi Stanotte. Su Twitter, i fan del cantante hanno criticato Mara Venier per avere dedicato poco spazio al loro beniamino.

Mara Venier al centro delle polemiche

Nella terzultima puntata di Domenica In, tra gli ospiti arrivati in studio c'è stato anche Luigi Strangis.

Il cantante calabrese è arrivato nel salotto di Mara Venier a pochi istanti dal finale. La padrona di casa ha mandato in onda una clip riguardante il percorso di Luigi ad Amici 21. Una volta tornati in studio, Strangis ha rivelato un piccolo aneddoto sulla sua chitarra: il giovane ha spiegato di averla ricevuta all'età di 6 anni e da quel momento non se ne è più separato.

Poco dopo l'artista ha cantato il brano Tienimi Stretto - singolo che annuncia l'uscita del primo album di Luigi Strangis. Al termine della performance, il diretto interessato ha annunciato la data di uscita del primo lavoro discografico ed è stato congedato da Mara Venier.

Fan delusi

A quanto pare lo spazio dedicato a Luigi Strangis è stato oggetto di polemica.

Su Twitter, moltissimi fan del vincitore di Amici 21 hanno espresso dei giudizi negativi sul modus operandi di Mara Venier.

Un utente ha affermato: "Ma io mi aspettavo un'intervista, non una cantata veloce veloce". Un altro telespettatore ha ironizzato sull'ospitata-lampo di Luigi: "Ma in che senso tempo finito?" Insomma, i fan di Strangis pensavano che Mara Venier dedicasse un ampio spazio per intervistare il neo vincitore del talent show di Maria De Filippi.

Inoltre, c'è anche chi ha storto il naso per l'ospitata di Luigi Strangis visto che il cantante è appena uscito da un programma targato Mediaset. Un utente ha fatto notare che la settimana prima, l'invito a Manuel Bortuzzo era stato cancellato solo perché il giorno prima era stato da Silvia Toffanin a Verissimo.

La conduttrice di Domenica In non ha replicato

Al momento Mara Venier ha preferito non intervenire nella polemica social. Tuttavia, non è escluso che la conduttrice di Domenica In non decida di fornire la sua versione dei fatti. Va precisato che anche lo scorso anno la "zia Mara" ha ospitato nel salotto domenicale della Rai Giulia Stabile e Sangiovanni: la ballerina ha vinto il programma mentre il cantante è arrivato secondo ad Amici 20 ed è il fidanzato di Giulia.

Mara Venier potrebbe avere ospitato gli ex allievi del talent show per promuovere la loro musica e per rinnovare l'affetto e la stima che nutre nei confronti di Maria De Filippi.