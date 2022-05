Domenica 15 maggio, su Canale 5, è andata in onda la finale di Amici 21. Nel faccia a faccia contro Michele, Luigi Strangis ha trionfato. Su Twitter, Rita Pavone ha espresso il suo punto di vista. La cantante ha ammesso di non “stravedere” per l’allievo di Rudy Zerbi. La 76enne non ha nascosto di preferire altri allievi all'interno del talent show di Maria De Filippi.

Il tweet di Pavone

I telespettatori di Amici 21 si sono divisi sulla vittoria di Luigi Strangis: se da un lato c'è chi ha sempre elogiato il cantante calabrese, dall'altro c'è chi ha sempre visto un maggiore talento in Alex e Sissi.

Durante la messa in onda della finalissima del talent show di Maria De Filippi, Rita Pavone ha detto cosa pensa di Luigi. La cantante ha esordito con ironia: "Non a tutti piace la menta". A tal proposito la 76enne ha spiegato che ci sono dei performers bravissimi ma che non riescono ad avere una bellissima voce. Su Strangis, la diretta interessata ha riconosciuto che sia un musicista eccellente visto che è in grado di suonare vari strumenti come la chitarra o la batteria.

Al tempo stesso, però, Pavone ha chiosato: "Luigi è un ottimo performer, ma la sua voce non mi prende". Tuttavia, l'artista ha rivelato di avere apprezzato molto durante la finale di Amici 21 la versione di Pietre che Strangis ha portato in scena.

I preferiti della cantante

Successivamente Rita Pavone ha deciso di esporsi sugli altri allievi di Amici 21. La diretta interessata ha ammesso di avere un "debole" per Alex e Sissi. Nei confronti del primo, la 76enne ha spiegato che Alex ha una versatilità vocale straordinaria. Per Pavone, l'allievo di Lorella Cuccarini è stato in grado di passare da un genere musicale all'altro senza troppi ostacoli.

Inoltre, l'artista ritiene che Alex sia bravissimo come cantautore.

Per quanto riguarda Sissi, Rita Pavone ha elogiato la sua voce. Dunque, la diretta interessata non ha gradito che alla ragazza sia stato assegnato un pezzo da tormentone estivo perché merita molto di più.

La frecciatina al vincitore di Amici 21

Nel corso della finale, Sissi e Albe sono stati i primi cantanti a essere eliminati da Amici 21.

Di conseguenza, le sfide successive hanno visto scontrarsi Luigi contro Alex e infine, Luigi contro Michele nella finalissima.

Rita Pavone si è detta spiazzata dall'eliminazione di Sissi e Alex dalla finalissima del talent show: "Suona illogico che siano uscite le due sole grandi voci di questo programma". Nonostante la 76enne non abbia menzionato Luigi Strangis, per alcuni utenti potrebbe trattarsi di una frecciatina nei confronti del vincitore di Amici 21. L'artista si è esposta anche su Albe spiegando che è stato portato in finale per nulla, visto che è stato subito messo in un angolo.