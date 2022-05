La finale di Amici 21 è stata commentata anche da Rita Pavone, che ha seguito l'ultimo appuntamento del talent show e su Twitter ha detto la sua su come sono andate le cose. La cantante ha elogiato il talento di Sissi e Alex, a suo dire le uniche vere grandi voci di quest'anno e ha mosso critiche sia a Luigi, che a chi ha portato in finalissima Albe, ma poi l'ha quasi dimenticato.

Il pensiero sulle sfide di Amici

Il vincitore della ventunesima edizione di Amici non ha messo d'accordo tutti. Se da un lato sono in moltissimi a gioire per il trionfo di Luigi Strangis, dall'altro c'è chi storce il naso e palesa una preferenza per altri allievi eliminati nel corso della puntata del 15 maggio.

Rita Pavone ha usato Twitter per commentare la diretta del talent-show di domenica sera, a partire dal primo talento che è stato escluso dalla gara.

Dopo aver assistito alla veloce eliminazione di Albe (uscito fuori al primo televoto dedicato ai cantanti), l'artista ha digitato: "Ho provato disagio nel vedere il bravo Albe dimenticato da tutti. Lui, non solo è carismatico, divertente e intelligente – le sue rime sempre ad hoc – ma è anche un ragazzo generoso. Lo si è visto quando offriva il suo posto a Serena".

Rita si è accodata al pensiero di molti spettatori che l'altra sera hanno protestato per l'uscita di scena quasi immediata del rapper: secondo alcuni, infatti, sarebbe stato meglio non far arrivare Albe in finale anziché concedergli pochissimo spazio e una sola esibizione (il giovane è l'unico a non aver vinto premi).

L'elogio ai talenti di Amici del team Cuccarini-Todaro

Rita Pavone poi ha spostato la propria attenzione sulla seconda eliminata dalla finale di Amici.

"La voce di Sissi meritava un brano serio, come quello fatto dopo in inglese. Quando si ha una voce come quella di Sissi e le sue personali intuizioni musicali, si dovrebbero 'spendere' le giuste forze per trovare, anche se un tormentone estivo, qualcosa di assai più concreto musicalmente", ha fatto sapere l'artista mentre su Canale 5 andava in onda l'ultima puntata del talent Mediaset.

La donna ha fatto intendere di non aver particolarmente apprezzato il nuovo inedito di Sissi, a suo dire troppo leggero e non adatto a lei.

La cantautrice si è esposta anche a favore di un altro finalista della ventunesima edizione di Amici, quello che lei ha preferito in assoluto rispetto a tutti gli altri.

"Amo molto Alex. Trovo che abbia una versatilità vocale straordinaria.

Passa con disinvoltura da un genere all'altro e inoltre scrive belle cose con grande sensibilità", ha fatto sapere Rita sull'unico ragazzo che ha insidiato Luigi nella corsa verso la vittoria.

La critica al primo classificato di Amici 21

Dopo aver assistito alle eliminazioni di Sissi e di Alex, Rita Pavone ha pubblicato un altro tweet per dirsi in disaccordo con il pubblico di Amici.

"Suona illogico che siano uscite proprio le due sole grandi voci di questo programma. I'm really sorry", ha scritto l'artista sui social network.

La cantautrice, dunque, avrebbe preferito vedere sul gradino più alto del podio uno dei due allievi seguiti da Lorella Cuccarini, secondo lei più meritevoli di vincere rispetto a colui che si è aggiudicato montepremi e coppa a fine serata.

"Luigi è infatti un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di 'Pietre' mi è piaciuta molto, ma la sua voce non mi prende", ha concluso la donna attirando su di sé il malcontento dei fan di Strangis.

Un altro big della musica che ha commentato la finale di Amici è Ermal Meta. Il cantautore i si è esposto per fare dei complimenti pubblici ad Alex (che in semifinale ha interpretato la sua canzone "Piccola anima") e ha risposto con entusiasmo a una proposta fattagli dai sostenitori del giovane.

"Fagli aprire i tuoi concerti", ha chiesto un'utente di Twitter all'artista. La sua replica è stata immediata: "Perché no! Anzi, sì!".