L'estate è alle porte e i palinsesti di Rai e Mediaset, riguardanti fiction e Serie TV che terranno compagnia ai telespettatori nelle giornate più calde dell'anno, sono già stati annunciati. La prima serata di Rai 1 partirà con Mina Settembre 2 e, da domenica 17 luglio, tornerà la serie in costume La dama velata. Ad agosto, inoltre, ci saranno i ritorni sulla prima rete Rai di Le indagini di Lolita Lobosco e Casa e bottega, mentre su Rai 2 a partire dal 19 giugno sarà possibile vedere la quarta stagione di 991, seguita dal suo spin off 991 Lone Star.

Su Canale 5, infine, dal 18 maggio debutterà Giustizia per tutti e due giorni più tardi partirà la quarta stagione di New Amsterdam.

Anticipazioni palinsesti Rai per l'estate

La prima serata estiva di Rai 1 aprirà le danze con uno dei titoli più forti, ovvero la fiction Mina Settembre interpretata da Serena Rossi. Dal 17 luglio, inoltre, verrà trasmessa La dama velata, serie in costume che avrà come interpreti principali Lino Guanciale e Miriam Leone. Dal 18 agosto, invece, andranno in onda le repliche di Casa e Bottega, miniserie con Pozzetto e Frassica, e Le indagini di Lolita Lobosco. Quiz, miniserie britannica che parla di una celebre truffa avvenuta nel 2001 in Inghilterra, sarà tra le novità più attese di fine stagione e prenderà il via lunedì 5 settembre.

Nel nono mese dell'anno, inoltre, tornerà anche Morgane - Detective Geniale e le sue nuove avventure.

Alle ore 14:00 della prima rete Rai troveremo invece Don Matteo 12 seguito, a partire dal 30 maggio, dalla nuova soap Sei Sorelle. Su Rai 2, da domenica 19 giugno, ci sarà la quarta stagione di 991, seguita dal suo spin off 991 Lone Star, mentre da mercoledì 22 giugno andranno in onda Delitti in Paradiso 11 e dalle ore 22:30 la novità britannica Professore T.

Spoiler palinsesti Mediaset per l'estate

L'estate in casa Mediaset sponda Canale 5 ci regalerà, a partire dal 18 giugno, Giustizia per tutti, legal drama con Raoul Bova che sarà accusato ingiustamente dell'omicidio della moglie. Dal 20 maggio al 1° luglio, invece, l'emozionante medical drama americano New Amsterdam partirà con la quarta stagione, mentre l'8 giugno giungerà il momento del debutto di L’Ora – inchiostro contro piombo, fiction con Claudio Santamaria come protagonista che tratta delle vicende legate alla lotta alla mafia di un giornalista.

Dall'8 luglio, inoltre, sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda la terza stagione conclusiva di Grand Hotel - Intrighi e passioni. Nel frattempo, dal 13 luglio al 3 agosto, sarà trasmessa la novità serie Passaporto per la libertà. A rimpiazzare Uomini e Donne nella fascia pomeridiana ci penserà la nuova soap Un Altro Domani, sceneggiato che sarà seguito da film d'amore.

Nel prime time del sabato di Italia 1, a partire da giugno, arriverà Superman & Lois, serie che si basa sulla storia d'amore tra Clark Kent e Lois Lane. Lunedì sarà la volta di Chicago Fire 9 seguito da Chicago Med 6, mentre mercoledì andrà in onda Chicago P.D. 8 e giovedì, a partire da luglio, ci sarà la seconda e terza stagione di F.B.I. Most Wanted. I martedì di Rete 4, sempre a partire da luglio, infine ci regaleranno la prima tv del mistery thriller Harry Wild con Jane Seymour nei panni di un’insegnante in pensione.