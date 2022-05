Nello studio di Uomini e donne è tempo di resa dei conti tra Riccardo e la sua ex Ida Platano. Il cavaliere, nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi trasmessa in tv il 6 maggio, ha voluto mettere per l'ennesima volta le cose in chiaro, in merito al suo rapporto con la dama del trono over.

Dopo che tra i due c'è stato un timido riavvicinamento, che aveva fatto ben sperare in un ritorno di fiamma, ecco che Riccardo si è ritrovato a smentire per l'ennesima volta questa situazione, precisando a chiare lettere di non voler tornare con la sua ex fidanzata.

Il ritorno della coppia Ida-Riccardo nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo il suo ritorno a Uomini e donne, si erano fatte sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo.

Ad alimentarle anche alcune affermazioni della dama che, nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, non ha mai nascosto il fatto di aver provato delle emozioni forti ai tempi della sua relazione con Guarnieri.

Nel rivederlo, infatti, Ida non ha nascosto di aver provato gioia e queste sue parole avevano lasciato ben sperare i fan, i quali ipotizzavano che tra i due potesse nuovamente ritornare il sereno dopo un lungo periodo di lontananza e separazione.

Riccardo Guarnieri sbotta e fa chiarezza sul rapporto con Ida Platano a U&D

Ma qual è la verità dei fatti? Tra Ida e Riccardo c'è ancora il sentimento oppure è tutto finito definitivamente? A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato proprio il cavaliere nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5.

Senza troppi mezzi termini, Riccardo ha deciso di mettere in chiaro la sua posizione e il suo punto di vista in merito al rapporto con la Platano, confermando di fatto che tra di loro non potrà più esserci una relazione.

"Sono infastidito a dare spiegazioni alle persone", ha esordito Riccardo ammettendo di essere un po' stufo per le critiche che si ritrova a ricevere costantemente nello studio di U&D, dopo il suo ritorno ufficiale.

'Storia chiusa', sentenzia Riccardo e Ida 'incassa il colpo'

"Non ho capito per quale motivo, è una storia chiusa prima che io tornassi", ha sentenziato ancora Riccardo parlando del suo rapporto con l'ex Ida Platano e confermando di fatto che tra i due non c'è più niente.

Una versione dei fatti che è stata confermata in studio anche dalla stessa dama bresciana, che si è schierata apertamente in difesa del suo ex fidanzato.

"È stato chiaro fin dall'inizio, mi ha detto non sono venuto per te", ha ribadito Ida che ha così spezzato una lancia in difesa di Riccardo Guarnieri e del nuovo percorso che sta portando avanti a Uomini e donne in queste settimane.