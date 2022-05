Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese Tempesta d'amore, interpretata fra gli altri da Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Jeannine Gaspar (Vanessa Sonnbichler), Stefan Hartmann (Max Richter), Johannes Huth (Gerry Richter) e Viola Wedekind (Ariane Kalenburg). I nuovi episodi si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 maggio al 4 giugno 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle lamentele di Gerry in merito al suo nuovo lavoro al Furstenhof, sui problemi economici di Maja, sull'intenzione di Hannes di investire nella tenuta Von Thalheim, sui problemi di ristrutturazione della casa dei Sonnbichler, sugli intrighi orditi da Rosalie e Christoph e sul malore di Florian.

Maja ha bisogno di soldi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Maja verrà a sapere dei malesseri di Florian e deciderà di prendersi cura di lui. Dopo aver saputo che Gerry rimarrà a Bichlheim per diverso tempo, Vanessa gli procurerà un lavoro in lavanderia. Pur non amando il suo nuovo impegno, il giovane accetterà di lavorare in hotel. Nel corso del suo primo giorno di lavoro, però, dichiarerà a chiare lettere a Werner di non essere felice della sua occupazione, esattamente come il fratello. A quel punto, Saalfeld manderà a chiamare Max per chiedergli spiegazioni. Selina e Maja si renderanno conto di non avere i soldi necessari per trasportare i cavalli della tenuta Von Thalheim che devono essere venduti.

Pur sapendo che Hannes ha il denaro necessario per aiutarle, Maja si rifiuterà di chiederglielo per non essere in debito con lui. Il giovane lo scoprirà lo stesso e si offrirà di investire nella tenuta. Resasi conto che Hannes si è offerto di aiutarle perché potrebbe guadagnare molto dalla loro tenuta, Maja non si farà più alcuno scrupolo e accetterà il suo aiuto.

Florian si sente male

Hildegard e Alfons verranno ospitati da Michael e Andrè a causa dei problemi strutturali della loro dimora. Dopo vari accertamenti, la coppia scoprirà che la loro casa non è in pericolo di crollo ma necessita soltanto della riparazione del tetto che potrebbe avvenire entro sei settimane. L'imprenditore alberghiero che dovrebbe fare affari con Christoph, Rafael Gomez, si scoprirà essere una vecchia conoscenza di Rosalie per cui aveva una cotta.

Dopo essere giunto in hotel, l'uomo si fermerà a parlare con Rosalie, confidandole un segreto su Christoph. Rosalie utilizzerà tale confidenza per costringere Saalfeld a darle del denaro in cambio della promessa di aiutarlo a convincere Gomez a vendergli l'hotel. Per raggiungere il suo scopo, la donna indosserà un abito molto provocante prestatole da Cornelia per incontrare Gomez e tentare di convincerlo.

Florian recupererà l'uso della mano ma nel corso di un'escursione verrà sorpreso da una febbre altissima. Maja lo soccorrerà, aiutandolo a raggiungere il rifugio per attendere insieme i soccorsi. Nell'attesa però Florian si addormenterà improvvisamente.