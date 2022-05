Svolta romantica per Casilda nelle nuove puntate di Una vita in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che la cameriera conoscerà un uomo molto affascinante e galante, che si presenterà ad Acacias per aiutarla a prestare le cure necessarie a Felipe, ridotto in uno stato pietoso dopo il trauma subito in seguito all'esplosione precedente al salto temporale che darà al via all'ottava e ultima stagione della soap opera. Ci sarà dunque un lieto fine per l'amata Casilda? Di seguito, quel che accadrà.

Anticipazioni Una Vita: Casilda al fianco di Felipe

Nel dettaglio, gli spoiler della soap svelano che l'avvocato non riuscirà a riprendersi dopo quanto successo nel quartierino cinque anni fa. Resterà chiuso e isolato in casa e sarà affetto da una strana patologia mentale che lo condannerà a continue crisi nervose. Purtroppo, Felipe rifiuterà le cure e non avrà intenzione di uscire da questa situazione, preferendo vivere in completa solitudine.

Ramon gli starà accanto come sempre, anche se lo troveremo profondamente cambiato. Del resto è comprensibile, visto che avrà perso sia la moglie Carmen che il figlio Antonito nell'esplosione. Palacios diventerà rude e vendicativo e farà molta fatica a mantenere rapporti cordiali con i vicini, Lolita compresa.

A casa di Felipe ci saranno Ramon - che si trasferirà dopo un litigio con Lolita - e Casilda, disposta a occuparsi di lui giorno e notte. Purtroppo, le condizioni di Alvarez Hermoso peggioreranno e la dolce cameriera dovrà chiedere un supporto professionale.

Gerardo arriva ad Acacias 38

Nelle nuove puntate di Una Vita, nel quartierino giungerà un infermiere professionale, incaricato di occuparsi del povero Felipe.

Casilda infatti non ce la farà più a tenere a bada le crisi dell'avvocato e nemmeno Ramon sarà in grado di tranquillizzarlo.

E così conosceremo Gerardo, che accetterà di prendersi cura di Felipe. Non sarà assolutamente facile, perché l'avvocato rifiuterà ogni tipo di cura. L'infermiere e Casilda passeranno molto tempo insieme.

Spoiler Una Vita, Casilda riceve una dichiarazione d'amore (Video)

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Gerardo si innamorerà di Casilda e, durante una passeggiata, le farà una dichiarazione d'amore molto romantica che la lusingherà.

Gerardo dovrà però fare i conti con il rifiuto della donna che ama e il suo cuore andrà in mille pezzi. Casilda infatti gli dirà che tra loro può esserci solo una bella amicizia, ma nulla di più. Non riuscendo a sopportare il rifiuto, l'infermiere qualche giorno dopo le scriverà una lettera, nella quale le dirà addio per sempre e le comunicherà la decisione di lasciare Acacias.