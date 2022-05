Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche dello sceneggiato ideato da Bea Schmidt raccontano che Ariane rivelerà a Erik delle informazioni che potrebbero alleggerire parecchio la posizione del dark man dinanzi al giudice. Vogt, intanto, busserà alla porta della stanza di Kalenberg e i due finiranno a letto insieme. Nel frattempo Erik implorerà i Saalfeld di riassumerlo. Gli albergatori accetteranno la richiesta del dark man, ma decideranno di declassarlo riassumendolo come addetto alle pulizie anziché Pr.

Cornelia, invece, sarà esasperata dalla presenza di Ariane e arriverà a nutrire il desiderio di investirla con l'auto. Holle, infine, deciderà di andarsene dall'hotel e Robert sceglierà di lasciare Bichlheim assieme alla fidanzata, viaggio che parrebbe sancire l'uscita di scena dalla soap opera dell'attore Lorenzo Patanè.

Ariane dirà a Erik delle informazioni che potrebbero alleggerire la posizione dell'uomo di fronte al giudice

Le trame della fiction daily bavarese anticipano che da quando Ariane ha deciso di sacrificare Erik per salvaguardare l'amicizia con Selina, il feeling della coppia dark è andato sempre più sgretolandosi. Il fratello di Florian, difatti, era arrivato a troncare ogni legame con Kalenberg dopo aver scoperto del tradimento subito dalla stessa.

Una volta scarcerato, inoltre, Vogt aveva dovuto fare i conti coi Saalfeld che, poco entusiasti di averlo come dipendente, avevano cercato in ogni modo di sbarazzarsi di lui, sino al punto di licenziarlo e cacciarlo dalla stanza d'hotel che occupava. Ariane, nei prossimi episodi, fornirà a Erik delle informazioni che potrebbero alleggerire di parecchio la posizione dell'uomo di fronte al giudice.

Robert uscirà di scena

Le anticipazioni della soap opera tedesca riportano che Erik, dopo essere stato aggredito da Michael per aver flirtato con Rosalie, si accorgerà di non riuscire a stare lontano dalla dark lady, quindi busserà alla stanza di quest'ultima. Ariane, quindi, non ci metterà molto a sedurre l'ex fidanzato e i due finiranno presto a letto insieme.

Vogt, successivamente, si renderà anche conto di aver disperato bisogno di un lavoro e implorerà gli albergatori di riassumerlo. I Saalfeld, però, decideranno di accettarlo nuovamente nel team non come Pr, ma da addetto alle pulizie dell'hotel. Se da un lato Ariane si riconcilierà con Erik, dall'altro lato la dark lady sarà motivo di insofferenza per Cornelia, la quale arriverà a desiderare di metterla intenzionalmente sotto con l'auto.

Rendendosi conto di non riuscire più a sopportare le angherie di Kalenberg, Holle deciderà di lasciare il lussuoso albergo alla volta della Spagna per andare a trovare il figlio Benni. Robert, inizialmente deciso a restare a Bichlheim per raggiungere successivamente il partner, cambierà idea poco dopo grazie anche alle parole del padre. Werner, difatti, convincerà il figlio a non rinunciare al suo sogno d'amore, così Robert partirà per la Spagna e tale uscita di scena parrebbe definitiva per l'attore Lorenzo Patanè.