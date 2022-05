Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco evidenziano che Maja e Hannes faranno un'escursione in montagna, ma i due ragazzi si ritroveranno intrappolati all'interno di una grotta. Florian, quindi, intuirà che la giovane von Thalheim si trova in pericolo, così il guardiacaccia seguirà il percorso pianificato da Fröhlich nella speranza di trovare la coppia. Vogt, intanto, riuscirà a trovare e salvare Maja e Hannes: quest'ultimi gli saranno profondamente grati per il suo coraggio.

Florian, infine, si renderà conto di essere destinato ad amare Maja per sempre.

Hannes e Maja decideranno di fare un'escursione in montagna

Le trame bavaresi di Sturm de Liebe anticipano che la faida familiare tra Vogt e von Thalheim continuerà imperterrita e a pagarne lo scotto, tra gli altri, saranno Maja e Florian, i quali non riusciranno a vivere il loro sogno d'amore nonostante il legame magico che li lega.

Hannes, nel mentre, si è fidanzato con Maja e sarà più che mai intenzionato a bruciare le tappe con la ragazza. A pochi mesi dalla formazione della loro coppia, difatti, Fröhlich vorrà chiedere la mano del partner e per l'occasione deciderà con successo di proporre alla stessa un'escursione in montagna.

Maja e Hannes resteranno intrappolati in una caverna

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore riportano che l'escursione pianificata ad hoc da Hannes porterà la coppia all'interno di una grotta. Peccato, però, che un'inaspettata scossa di terremoto farà crollare l'entrata della caverna, lasciando intrappolati Fröhlich e von Thalheim all'interno della stessa.

La situazione di pericolo vissuta da Maja sarà avvertita poco dopo da Florian grazie al legame "magico" che li lega. A fronte di ciò, il fratello di Erik si metterà alla ricerca dei due ragazzi.

Il guardaboschi non ci metterà molto a scovare la grotta in questione e, malgrado la pericolosità, deciderà di intrufolarsi all'interno di essa e di trarre in salvo Maja e Hannes.

Florian si renderà conto di essere destinato ad amare Maja per sempre

La coppia sarà eternamente grata al giovane Vogt per avergli salvato la vita, anche se tale gesto eroico comporterà successivamente una grave infezione al guardiacaccia.

La tragedia sfiorata, la quale avrebbe potuto far sì che la coppia morisse per annegamento, farà rendere conto a Florian di essere destinato ad amare Maja per sempre.