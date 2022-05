Brave and Beautiful viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily turca creata da Ece Yörenç svelano che Tahsin mostrerà a Cesur un foglietto che potrebbe far incriminare Riza per l'assassinio di Fugen ma l'anziano lo brucerà nel camino. Alemdaroğlu, intanto, verrà meno alla promessa fatta alla futura sposa Suhan e si metterà alla ricerca di Soyözlü per tutta la cittadina. Il direttore dell'albergo, poco dopo, dirà a Cesur dove si trova Riza così, messo fuori gioco Turan, il figlio di Fugen starà per premere il grilletto e far fuori lo psicopatico ma, mosso da rimorsi di coscienza, grazierà l'uomo.

Suhan, infine, sarà delusa dal comportamento del fidanzato e deciderà di andarsene da casa.

Tahsin brucerà una prova per far incriminare Riza dopo averla mostrata a Cesur

Gli spoiler di Brave and Beautiful anticipano che Tahsin troverà un foglio nella giacca di Riza, nel quale quest'ultimo aveva specificato al suo scagnozzo Salih di far cadere Fugen dalla gabbia in un determinato momento, ovvero quando Cesur si sarebbe precipitato a entrare nello scantinato dove la madre era reclusa.

L'anziano Korludağ, esausto delle vessazioni di Soyözlü, contatterà Alemdaroğlu e lo inviterà a recarsi nella sua tenuta. Una volta arrivato, Tahsin mostrerà al ragazzo il foglietto trovato essendo ben conscio che tale pezzo di carta potrebbe far incriminare Riza per essere il mandante dell'assassinio di Fugen.

Peccato, però, che il padre di Suhan brucerà il foglietto nel camino facendo montare ancor di più la rabbia in Cesur. Quest'ultimo, quindi, deciderà di accantonare la promessa fatta al partner, ovvero di abbandonare i propositi di vendetta nei riguardi di Soyözlü, e si metterà alla ricerca dello psicopatico per tutta la cittadina.

Cesur sarà sul punto di uccidere Riza ma, in preda ai rimorsi di coscienza, lo risparmierà

Le trame della soap opera turca rivelano che Tahsin ordinerà al direttore d'albergo di dire a Cesur il luogo dove si trova Riza, così Alemdaroğlu si recherà nel posto suggeritogli senza pensarci troppo.

Dopo aver momentaneamente messo fuori giorno Turan, il fidanzato di Suhan metterà al tappeto anche Soyözlü e gli punterà la pistola con l'intenzione di togliergli la vita.

Un attimo prima di compiere l'insano gesto, però, Cesur si ricorderà di aver fatto una promessa alla sua fidanzata e, inoltre, sarà prossimo a sposarsi e a divenire padre.

Mosso dai sensi di colpa e dall'inevitabile galera che ne deriverebbe se uccidesse Riza, Cesur non lo gli toglierà la vita ma gli assicurerà che lo farà arrestare. Suhan, infine, deciderà di lasciare il loro appartamento in quanto non riuscirà a perdonare Alemdaroğlu per aver perseguito nuovamente i suoi propositi vendicativi.