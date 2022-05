La soap opera Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco creato da Bea Schmidt rivelano che i Saalfeld proporranno a Erik di testimoniare contro Ariane e quest'ultima, appresa tale eventualità, deciderà di far rapire Josie, la figlia del dark man. La giovane Klee, successivamente, sarà liberata e Vogt testimonierà contro Kalenberg e quest'ultima sarà condannata all'ergastolo. Werner, intanto, organizzerà una festa di primavera nel tentativo di convincere Robert e Cornelia a tornare a casa ma, durante l'evento, avrà un collasso.

Etichettato subito come in gravi condizioni, infine, l'anziano albergatore verrà ricoverato d'urgenza e avrà bisogno di un tempestivo intervento chirurgico per restare in vita.

Christoph, Werner e Robert proporranno con successo a Erik di testimoniare contro Ariane

Le trame di Tempesta d'amore raccontano che Ariane, dopo aver vestito egregiamente i panni della dark lady per due stagioni, sarà chiamata a presentarsi dinanzi a un giudice per affrontare le conseguenze delle proprie malefatte.

Kalenberg dovrà fare i conti con i Saalfeld, i quali saranno intenzionati più che mai a liberarsi di lei e, per riuscire in tale intento, proporranno a Erik di testimoniare a sfavore dell'ex fidanzata.

Accertato il benestare del fratello di Florian a testimoniare contro di lei al processo, Ariane si accorgerà di non poter rischiare che il giudice ascolti le parole del dark man.

Per prendere tempo e cercare di intimidire Erik, Kalenberg deciderà di far rapire Josie, la figlia dell'ex.

Josie sarà liberata e Werner avrà un collasso

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riportano che il gesto estremo di Ariane di far rapire l'aspirante cuoca non servirà a granché, in quanto grazie al coraggio di Paul, Yvonne ed Erik la stessa sarà liberata.

Il giudice, successivamente, delibererà a sfavore della dark lady condannandola all'ergastolo. Peraltro ciò parrebbe sancire l'uscita di scena dalla soap di Viola Wedekind dopo più di 500 episodi.

Werner, intanto, si augurerà che il figlio Robert e Cornelia, a seguito della condanna subita dalla dark lady, possano cambiare idea e tornare a vivere nel lussuoso hotel a cinque stelle.

Se tale idea alletterà il giovane Saalfeld, lo stesso non sarà per la madre di Benni che parrà ancora traumatizzata dalle vessazioni di Kalenberg.

Per convincere la coppia, l'anziano albergatore deciderà di organizzare una festa di primavera e la annuncerà in una conferenza stampa. Durante l'evento, però, Saalfeld senior avrà un collasso e sarà trasportato d'urgenza in ospedale. Giunto in clinica, infine, i medici si accorgeranno delle condizioni critiche dell'uomo, il quale dovrà subire un intervento chirurgico per rimanere in vita.