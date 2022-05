Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale da domenica 5 a sabato 11 giugno ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hope inviterà Liam a pranzare in quanto vorrà provare a perdonarlo. L'uomo però disdice l'appuntamento, in quanto sarà distrutto per aver ucciso Vinny. Spencer infatti vorrà costituirsi, ma Bill glielo impedirà e gli dirà che ha già eliminato tutte le prove che possano ricondurre la polizia a lui.

Liam si sentirà in colpa per aver ucciso Vinny

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Zoe si farà aiutare da Quinn per mettere un lassativo di Eric nel frullato di Paris. Lo scopo di Buckingam sarà quello di far sentire male la cugina e rovinargli la cena romantica con Zende. Poi però la donna si sentirà subito in colpa.

Nel mentre, Hope ripeterà a Thomas che ha intenzione di perdonare Liam e gli dirà che vuole invitarlo a pranzo per il giorno dopo.

Il giorno seguente, Logan chiederà a Finn come fare per perdonare il tradimento di suo marito, anche se sarà già sulla buona strada, in quanto dovrà vedersi a pranzo con Liam. Quest'ultimo però disdice l'appuntamento, perché si sentirà troppo in colpa per aver ucciso Vinny.

In particolare, Spencer vorrà andare alla polizia per costituirsi, ma Bill cercherà di convincerlo a non farlo. Il padre del ragazzo inoltre gli dirà che dovrà dimenticare quanto accaduto, ma Liam piangerà disperato. Allora Bill incalzerà la dose e cercherà di rassicurarlo affermando che non ci sono prove che sia stato lui, in quanto ha già fatto sparire l'automobile, telefono e portafoglio di Vinny.

Thomas identificherà il cadavere di Vinny

Successivamente, all'obitorio Finn riconoscerà il corpo senza vita di Vinny e chiamerà Thomas affinché lo identifichi. Hope deciderà di accompagnare Forrester junior.

Subito dopo, il figlio di Ridge identificherà ufficialmente il cadavere del suo amico. Nel mentre, Bill continuerà a insabbiare le prove che possano condurre la polizia a suo figlio Liam per la morte di Vinny.

Intanto, le sorelle Logan parleranno del sentimento del perdono e proveranno a convincere Brooke a perdonare Thomas.

Allo stesso tempo, quest'ultimo vorrà scoprire chi ha ucciso Vinny. Invece, Hope proverà a consolare il Forrester junior per la morte del suo amico.

Zoe vorrà accettare la relazione tra Paris e Zende

Poco dopo, Zoe dirà a Quinn di avere i sensi di colpa per avere rovinato la cena romantica di Paris e Zende. Inoltre, la ragazza confesserà di essere decisa ad accettare la relazione tra i due.

Intanto, Liam sarà sempre disperato e vorrebbe costituirsi, ma Bill glielo impedirà ancora una volta. Poi a un certo punto, Hope chiamerà suo marito per dirgli della morte di Vinny, e lui sembrerà vacillare.

Infine, Bill proverà a convincere suo figlio a non far parola con nessuno di aver investito mortalmente Vinny, in quanto lui avrà fatto sparire tutte le prove.