Nella puntata di Uomini e donne che andrà in onda , venerdì 6 maggio, ci saranno diversi momenti dedicati a Riccardo Guarnieri, che da quando è tornato è di nuovo uno dei protagonisti assoluti della trasmissione. Il cavaliere dovrà affrontare un momento delicato, dovuto al rifiuto di una dama, ma probabilmente avrà anche modo di confrontarsi con la sua storica ex fidanzata, Ida Platano, che sembra provare ancora dei forti sentimenti per lui. Per la coppia, tanto amata dal pubblico, ci sono ancora speranze?

Due di picche per Riccardo a Uomini e Donne

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre di Uomini e Donne ha reso molto felice il pubblico, che si era affezionato a lui e alla sua storia d'amore tormentata con Ida Platano. Da quando è tornato, però, è stato molto criticato dagli opinionisti, perché sembra ripetere sempre le stesse dinamiche con le donne. Dopo la fine della frequentazione con Maria Grazia, Riccardo chiederà di parlare ancora una volta con Gloria, con cui era uscito in precedenza. Tra i due era tutto finito, ma a quanto pare Guarnieri ha spiegato di aver provato un'attrazione fisica così forte da pensare di riprovarci con lei. Gloria lo ha subito frenato, spiegando di essere ormai interessata ad un altro cavaliere presente in studio, con cui si è già scambiata un bacio.

Un due di picche inaspettato per il cavaliere, che pensava che lei potesse accettare di riprovarci.

Il possibile confronto con Ida Platano

Durante la puntata potrebbe esserci spazio per un nuovo confronto tra Riccardo e Ida, la sua ex fidanzata storica. I due negli ultimi tempi hanno ripreso ad avere un rapporto d'amicizia e hanno ritrovato la loro complicità di un tempo.

La dama ha riprovato delle emozioni forti e ha ammesso di non riuscire a vederlo come un amico. Il cavaliere, invece, ha spiegato di non provare più nulla per lei, se non una normale amicizia. I due potrebbero essere riusciti a trovare un punto d'incontro ed essersi chiariti, ma secondo i fan della coppia e secondo Tina Cipollari, presto potremo assistere ad un colpo di scena.

Ida non lo ha mai dimenticato e tutti sono convinti che il suo sentimento sia così forte da aspettare ancora una volta un passo da parte del cavaliere.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza sarà ancora una volta al centro dello studio per avere un confronto con Melissa, una nuova dama del parterre. Il cavaliere vuole portare avanti la conoscenza, ma la dama lo ha frenato, spiegando di essere più interessata a Luca. Nel corso della puntata di Uomini e Donne si potrebbe parlare anche di Luca Salatino, che sta attraversando un momento molto delicato con le sue corteggiatrici. Dopo la decisione di Aurora di eliminarsi, è rimasto con Lilli e Soraia, ma la tensione è forte.