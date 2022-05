Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: le anticipazioni della nuova registrazione del 10 maggio 2022 rivelano che ci sono stati vari colpi di scena soprattutto per quanto riguarda il trono classico.

Al centro dell'attenzione di queste nuove riprese, infatti, ci sono state le vicende della tronista Veronica che si ritrova sempre più vicina fatidica scelta finale. Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il trono di Luca: in questa nuova registrazione, infatti, non si è parlato di lui.

Registrazione Uomini e donne 10 maggio: Federico eliminato

Nel dettaglio, le anticipazioni che emergono da questa nuova registrazione di Uomini e donne del 10 maggio, rivelano che la tronista Veronica ha messo un punto alla sua frequentazione con Federico, uno dei corteggiatori che, fino a questo momento, sembrava essere tra coloro in pole position per la scelta finale.

Federico è stato eliminato da Veronica ma, dagli spoiler di questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, emerge che il corteggiatore stesso aveva annunciato la sua volontà di auto-eliminarsi a un passo ormai dalla scelta finale.

A quanto pare, però, è stata la tronista Veronica a prendere la decisione finale e quindi a confermare la decisione di rinunciare a Federico, facendolo uscire di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Veronica manda via Federico ed esce con Matteo e Andrea

Successivamente, si è parlato anche delle nuove esterne che hanno visto protagonista sempre Veronica. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la tronista è uscita sia con Matteo che con Andrea.

A quanto pare, quindi, la scelta finale di Veronica è concentrata proprio su questi due pretendenti che a oggi sono i due unici corteggiatori che resistono in studio.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda il trono di Luca Salatino, anche lui ormai a un passo da quella che sarà la scelta finale.

Silenzio su Luca Salatino: anticipazioni U&D registrazione 10 maggio

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 10 maggio rivelano che non c'è stato spazio per le vicende del suo trono.

Su Luca, quindi, è calato il silenzio e l'attenzione è stata incentrata praticamente solo sulle vicende di Veronica. Non si esclude che di Luca e delle sue due pretendenti si possa parlare nel corso della prossima registrazione del programma di Canale 5.

In attesa di scoprirlo, prosegue il successo di ascolti di U&D in tv. Le puntate di queste ultime settimane sono tra le più seguite della stagione, con una media che sfiora quotidianamente i tre milioni di spettatori e tocca il 27% di share in daytime. Un successo che non conosce rivali nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, battendo nettamente tutte le altre proposte del primo pomeriggio.

Si avvicina il finale di stagione di Uomini e donne

La trasmissione di Maria De Filippi, però, si avvia verso il gran finale di questa edizione: il 27 maggio, infatti, è prevista l’ultima puntata di questa edizione, dopodiché comincerà la lunga pausa estiva che andrà avanti per tutta l’estate. Il dating show di Maria De Filippi, poi, tornerà in onda nuovamente a partire da settembre 2022, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Nei mesi estivi, invece, al posto della trasmissione dei sentimenti ci sarà spazio per il debutto della soap opera Un altro domani, che terra compagna al pubblico nella fascia che va dalle ore 14:45 alle 16 circa.