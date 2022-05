Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 maggio, Liam sarà ancora ignaro di non essere il padre del bambino di Steffy e penserà di aver perso definitivamente Hope. Sarà così che Wyatt cercherà di tranquillizzare suo fratello in ogni modo, ma non sarà così facile. Nel frattempo, John Finnegan sarà riuscito a fermare Steffy, prima della sua partenza per Parigi: il medico avrà, finalmente, l’occasione di svelare alla sua amata di essere il padre biologico del suo bambino.

Beautiful, puntate 16-20 maggio: Steffy scopre che è John il padre del suo bambino

Nelle puntate di 'Beautiful', in onda dal 16 al 20 maggio su Canale 5, Liam (Scott Clifton) sarà disperato per la situazione venutasi a creare con Hope (Annika Noelle), ma non saprà che il test di paternità è stato falsificato da Vinny e che lui non è il padre del bambino di Steffy. John Finnegan, invece, sarà assai felice per aver scoperto di essere il padre del futuro nascituro e si precipiterà dalla sua amata, così da annunciarle la bella notizia. Poco dopo il medico chiederà a Steffy di diventare sua moglie.

John chiede a Steffy di diventare sua moglie

Nelle prossime puntate di 'Beautiful', John Finnegan (Tanner Novlan) prenderà una decisione molto importante per il suo futuro: il medico sarà sempre più innamorato di Steffy e sarà desideroso di sposarla, così le farà la proposta di matrimonio all’improvviso.

La giovane Forrester sarà felice di sapere che il suo fidanzato è anche il padre del bambino che porta in grembo, così accetterà subito di diventare sua moglie.

Hope scopre che Liam non è il padre del bambino di Steffy

Steffy chiederà spiegazioni a John riguardo il test di gravidanza falsificato: la stilista temerà che suo fratello Thomas sia immischiato nella vicenda, ma alla fine scoprirà ogni cosa.

Finnegan, infatti, spiegherà alla sua amata che il vero responsabile di tutto è Vinny. Nel frattempo, Ridge si mostrerà affranto, dopo aver salutato Steffy e si confronterà con Brooke. Sarà Thomas ad avvisare suo padre della novità. Anche Hope, intanto, scoprirà che il bambino della giovane Forrester non è di Liam e si appresterà ad annunciare la notizia al suo fidanzato.

John e Steffy felici insieme

Liam resterà sconvolto, dopo aver scoperto di non essere il padre del bambino di Steffy. Nel frattempo, Thomas racconterà a Brooke e a Ridge il piano organizzato da Vinny. Steffy e John, invece, saranno finalmente felici e sereni insieme e saranno entusiasti di crescere il loro bambino. Infine, Hope sarà preoccupata per Liam e chiederà all’uomo se sia dispiaciuto di non essere il padre del bambino di Steffy.