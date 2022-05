La stagione 2021/2022 di U&D sta per concludersi e si possono cominciare a fare i primi bilanci sui mesi appena trascorsi. Quella che sta per finire non è stata un'annata felice per Gemma Galgani: la dama non ha vissuto grandi storie d'amore, anzi per la maggior parte del tempo è stata in ombra. A chi si dice certo del fatto che la 72enne non è più la protagonista assoluta del Trono Over, ha risposto Giorgio Manetti smentendo il pensiero che Ida Platano prenderà il posto della sua ex al centro delle dinamiche del dating-show.

Aggiornamenti sulla 'regina' di U&D

Sono mesi che sul web non si parla d'altro che della "sparizione" di Gemma dalle puntate di U&D. Se fino allo scorso inverno Galgani era la protagonista assoluta di quasi tutti gli appuntamenti con il Trono Over, è da un po' di tempo a questa parte che le cose sono drasticamente cambiate.

Per settimane, infatti, la torinese ha ricoperto il ruolo di "comparsa" nel dating-show, completamente oscurata dalla sua cara amica Ida.

La redazione e Maria De Filippi, dunque, hanno deciso di mettere Platano al centro delle dinamiche del programma e il ritorno di Riccardo Guarnieri nel cast non ha fatto altro che facilitare le cose.

La 72enne è stata anche sfortunata nelle conoscenze che ha fatto: tranne Maurizio Guerci (col quale ha vissuto una breve ma passionale frequentazione), la dama è incappata solo in delusioni e in flirt che si sono conclusi dopo poche uscite.

Il pensiero del 'Gabbiano' di U&D

Il numero del magazine di U&D che è stato pubblicato il 20 maggio, contiene un'interessante intervista a Giorgio Manetti, storico ex di Gemma.

Quando un giornalista gli ha chiesto se è d'accordo con chi pensa che Ida è l'erede di Galgani nel Trono Over, il toscano ha risposto: "No, io penso che lei non abbia e non avrà mai eredi".

Il cavaliere, dunque, è certo del fatto che la 72enne sia unica nel suo genere e che neppure la chiacchierata Platano riuscirà nell'impresa di sostituirla in tutto e per tutto con i suoi amori tormentati e con l'atteggiamento da "piccola fiammiferaia" (come lo descrive il web nel commento delle puntate su Canale 5).

Anche se difende l'ex fidanzata dalle critiche, Giorgio è il primo a punzecchiarla quando ricorda che lei non avrebbe mai avuto intenzione di abbandonare la trasmissione con lui per amore: "Non voleva lasciare lo studio per vivere la nostra storia".

La stoccata alla 'coppia' di U&D

Giorgio ha anche commentato l'altalenante rapporto che sta monopolizzando le puntate di U&D da qualche mese a questa parte.

Alla domanda se Ida e Riccardo potrebbero mai avere un futuro felice insieme, Manetti ha risposto: "Credo siano troppo focalizzati su loro stessi per pensare di vivere una relazione stabile. Non vedo possibilità".

Il "Gabbiano" ha criticato il comportamento dei protagonisti del Trono Over, ma ha glissato quando gli è stato chiesto se concorda con chi pensa che Guarnieri sia il suo erede nel programma.

Anche Isabella Ricci si è detta d'accordo con quella fetta di telespettatori che è convinta che Ida si stia "trasformando" nella nuova Gemma: "Da Marcello in poi ha avuto sempre reazioni forti con tutti gli uomini coi quali è uscita".

Insomma, i due ex fidanzati continuano a far discutere ma presto calerà il sipario su di loro e su tutti i personaggi di punta di Uomini e donne: il prossimo 3 giugno andrà in onda l'ultima puntata della stagione, e poi inizierà la lunga pausa estiva che il format di Maria De Filippi si concede ogni anno.

Le registrazioni riprenderanno attorno alla fine di agosto, per poi essere trasmesse in tv da metà settembre dal lunedì al venerdì alle 14:45.