Quando mancano poche puntate alla fine della stagione 2021/2022 di U&D, due ex protagonisti del Trono Over si sono esposti sulla "coppia" più chiacchierata degli ultimi mesi. Giorgio Manetti ed Isabella Ricci, infatti, hanno commentato il tira e molla tra Ida e Riccardo, al centro delle dinamiche del dating-show da mesi. Il "Gabbiano" è certo che tra la dama e il cavaliere non ci sia futuro, e lo stesso pensa l'antagonista di Gemma che è prossima alle nozze.

Il parere dell'ex volto di U&D Over

Ida e Riccardo non smettono di far discutere: anche se sono passati quasi due anni dalla loro rottura, Platano e Guarnieri sono al centro di gossip e critiche per quello che fanno davanti alle telecamere da quando lui è tornato a U&D.

Tra i tanti che stanno commentando il tira e molla tra i due ex, c'è anche Giorgio Manetti.

Interpellato dai giornalisti su quello che potrebbe accadere tra la dama e il cavaliere prossimamente, il toscano ha detto: "Li ho conosciuti nel mio ultimo anno nel programma e non me ne vogliano, ma non credo potranno mai avere una relazione stabile".

"Secondo me non hanno possibilità perché ascolto quello che dicono e mi sembrano troppo focalizzati su loro stessi, cioè non maturi per una storia d'amore", ha aggiunto l'ex fidanzato di Gemma in un'intervista che è stata pubblicata venerdì 20 maggio.

Le parole sul cavaliere di U&D

Secondo Giorgio, dunque, Ida e Riccardo non potranno mai vivere un rapporto d'amore stabile e sereno soprattutto a causa del loro egocentrismo: il toscano crede che i caratteri di Platano e Guarnieri siano talmente diversi da non potersi mai incontrare per dare vita a qualcosa di bello e duraturo.

Quando gli è stato chiesto di commentare il pensiero di quegli spettatori di U&D che sono certi che il pugliese sia il suo erede naturale nel Trono Over, Manetti ha usato la diplomazia ed ha detto che sta al pubblico decidere se è davvero così.

Il "Gabbiano" ha speso parole "agrodolci" anche su Gemma Galgani: dopo aver precisato che secondo lui nessuna potrà mai prendere il posto della torinese al centro delle dinamiche del dating-show, l'uomo si è detto certo del fatto che lei non abbia mai avuto intenzione di lasciare il programma né con lui né con nessun'altra persona che ha frequentato davanti alle telecamere.

Le frecciatine di Isabella al cast di U&D

Il numero del magazine di U&D che è uscito venerdì 20 maggio, ha interpellato anche Isabella su quello che è accaduto di recente in studio.

Quando le è stato chiesto di esprimere un parere sul ruolo che Ida ricopre da qualche mese nel Trono Over, Ricci ha detto: "Lei ormai è diventata la nuova Gemma.

Da Marcello Messina in poi, ha sempre avuto reazioni forti per ogni uomo col quale è uscita".

Se a Platano ha riservato qualche critica, è a Riccardo che l'ex dama del dating-show ha fatto i complimenti descrivendolo come una persona simpatica che va presa per quello che è.

Insomma, il parere di due storici protagonisti di Uomini e Donne su Ida e Riccardo è in linea con quello della maggior parte dei telespettatori: probabilmente tra i due c'è ancora qualcosa (che sia attrazione fisica o un affetto) ma i loro caratteri li porteranno sempre a scontrarsi.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata lo scorso 18 maggio, infatti, confermano questa sensazione dei fan: la dama e il cavaliere hanno litigato a lungo e, nonostante siano usciti a cena insieme un paio di volte, non hanno mai trovato un accordo.

La stagione tv, dunque, si è conclusa con un nulla di fatto e ora il pubblico dovrà attendere parecchio tempo prima di sapere qualcosa di nuovo sulla "coppia" regina del programma di Maria De Filippi.