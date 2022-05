Ida Platano e Riccardo Guarnieri starebbero prendendo in giro e ingannando la redazione di Uomini e donne. È questa l'ultima indiscrezione che riguarda l'ex coppia del trono over, che si è ritrovata in queste ultime settimane di messa in onda della trasmissione di Canale 5.

Riccardo Guarnieri, dopo un periodo di assenza, si è riaffacciato di nuovo nello studio del dating show di Maria De Filippi, pronto a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Eppure, dalle ultime segnalazioni su Ida e Riccardo, sembrerebbe che i due facciano già "coppia" con altri partner, sconosciuti e misteriosi, fuori dallo studio di U&D.

Dubbi sulla coppia Ida-Riccardo di Uomini e donne

Nel dettaglio, il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio ha subito riacceso quel barlume di speranza dei fan, che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma con Ida.

A rendere tutto più plausibile ci ha pensato la stessa dama che, proprio nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, ha ammesso di non riuscire a vedere Riccardo come un semplice amico, lasciando intendere che a oggi nutrirebbe ancora un sentimento nei suoi confronti.

Eppure le segnalazioni che trapelano in rete e sui social sembrano mettere in cattiva luce non solo la dama bresciana, ma anche lo stesso Riccardo.

Ida Platano beccata a baciare un altro uomo fuori da U&D

Secondo quanto riportato in rete, Ida Platano nel fine settimana sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo misterioso all'interno di un locale a Brescia.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la dama del trono over è stata immortalata in un video mentre baciava appassionatamente questo uomo che, a quanto pare, non farebbe parte del parterre del trono over.

Situazione analoga anche per Riccardo Guarnieri. Secondo una segnalazione riportata in rete dall'esperta di gossip Deianira Marzano, il cavaliere di U&D sarebbe stato beccato in dolce compagnia di una dama misteriosa.

Riccardo beccato in compagnia di una dama misteriosa fuori da U&D

A quanto pare, infatti, Riccardo sarebbe stato visto mano nella mano in compagnia di una dama mora che, a quanto pare, non farebbe parte del cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Insomma, la situazione si metterebbe male per entrambi: se queste indiscrezioni venissero confermate dai diretti interessati, significherebbe che entrambi starebbero prendendo in giro la redazione di Uomini e donne.

In tal caso non mancherebbero le critiche e le polemiche da parte dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che in queste prime settimane non sono stati per niente teneri nei confronti di Ida e Riccardo.