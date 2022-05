Due drammatiche uscite di scena saranno al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Natalia Quesada e Anabel Bacigalupe troveranno la morte a causa dei due amanti diabolici, Genoveva Salmeron e Aurelio.

Una vita: Natalia si costituisce per salvare Felipe dalla galera

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate, annunciano l'addio di due protagoniste della soap opera.

Tutto inizierà alla morte di Marcos che verrà eliminato da Natalia, plagiata da Genoveva.

Proprio quest'ultima convincerà l'amica a sbarazzarsi di colui che l'ha abusata in svariate occasioni in Messico. Poi, Salmeron farà ricadere la colpa del delitto su Felipe per spedirlo in galera. Natalia, intanto, accuserà dei rimorsi di coscienza quando scoprirà le vere intenzioni di Genoveva nei confronti dell'ex marito. Per questo motivo, Quesada deciderà di costituirsi alla polizia, dichiarando di essere l'unica colpevole dell'omicidio. Alla fine, Felipe verrà subito rilasciato mentre il quartiere sarà teatro di una spirale di forte violenza che coinvolgerà tutti i vicini.

La Quesada viene uccisa da una detenuta corrotta da Genoveva

Nelle puntate Spagna di Una vita, Genoveva fingerà di aiutare gli abitanti del quartiere, sebbene in realtà sia d'accordo insieme ad Aurelio con gli anarchici.

A tal proposito, la darklady non presterà aiuto a Felipe, in preda ad una grave crisi respiratoria. Poi, Salmeron capirà che Natalia si è costituita alla polizia per salvare il suo ex marito dall'accusa infamante. Ed ecco che la cattiveria della donna tornerà a farsi sentire quando comprerà alcuni poliziotti del carcere e una detenuta affinché possa impiccare Natalia, fingendo il suo suicidio.

Un piano mortale teso ad evitare che Quesada possa incastrare Genoveva della morte di Marcos. Alla fine, la messicana verrà uccisa da una detenuta complice della darklady.

Aurelio pugnala al ventre Anabel Bacigalupe

Purtroppo, i fatti drammatici non si fermeranno qui. Anabel Bacigalupe si ritroverà in chiesa, fresca delle nozze con Aurelio, sposato senza il benestare del padre.

A tal proposito, la figlia di Marcos si recherà a trovare il neo sposo dopo aver organizzato il funerale del genitore in seguito ad un attentato nel quartiere. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Quesada non esiterà a pugnalare al ventre la moglie dopo averla abbracciata e chiesto perdono. In questo modo, il messicano entrerà in possesso dei possedimenti di Bacigalupe e sarà intenzionato a sposare Genoveva, una volta ottenuto l'annullamento delle nozze da parte di Felipe.