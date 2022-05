Non sono passati neppure due giorni da quando il pubblico di Uomini & Donne ha assistito all'improvviso e inaspettato avvicinamento tra Ida e Riccardo. Nella puntata del 26 maggio i due sono stati ancora protagonisti, ma in negativo. Dopo essere usciti a cena una sera, la dama e il cavaliere hanno deciso di mettere un punto al loro rapporto perché vogliono cose diverse. La bresciana, in particolare, ha inveito contro l'ex fidanzato con urla e accuse pesanti, turbata dal rifiuto per un contatto fisico che lei ha cercato lontano dalle telecamere.

Tensione alle stelle negli studi di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda giovedì 26 maggio è stata quasi interamente dedicata alla coppia che da settimane è sulla bocca di tutti. Dopo essersi occupata per qualche minuto di Pinuccia e Alessandro, Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo di accomodarsi a centro studio e ha mostrato al pubblico un riassunto dell'appuntamento precedente.

Chi aspettava con ansia gli aggiornamenti sull'incontro che Guarnieri ha avuto con Platano lontano dalle telecamere, sarà rimasto spiazzato sentendogli dire che non è andata affatto bene, anzi non hanno fatto altro che litigare anche nei giorni successivi alla cena.

Ida è apparsa sin da subito molto agitata e piena di rabbia: la dama non ha apprezzato affatto il comportamento dell'ex, anzi si è lamentata tutto il tempo di quanto lui sia stato freddo sia al ristorante che al telefono.

Lo sfogo della protagonista di U&D Over

Ida ha spiegato che dopo una cena tranquilla ha cercato di avvicinarsi fisicamente a Riccardo, ma lui l'ha subito respinta dicendole che non l'avrebbe baciata perché risolvere i loro problemi era l'unica sua priorità.

La dama di U&D tremava ed ha chiesto parecchi bicchieri d'acqua per provare a calmarsi, tant'è che a un certo punto anche Maria De Filippi ha fatto notare a Guarnieri che la sua ex stava avendo una reazione di pancia e sincera.

I due hanno continuato a litigare per tutto il tempo e, un po' a sorpresa, quasi la totalità dei presenti si è schierata dalla parte di Platano, che ha ricevuto applausi e anche l'inaspettato supporto di Tina Cipollari.

"Tu mi hai usata. Hai fatto tutto questo solo per stare al centro, visto che non si parlava più di te" ha tuonato la protagonista del Trono Over.

Sempre sopraffatta dalla rabbia, Ida ha rivolto un'altra pesante accusa a Riccardo quando gli ha detto: "Tu ti nutri dei sentimenti degli altri perché non ne hai".

Niente lieto fine per la coppia di U&D

Lo sfogo di Ida si è concluso con un consiglio/frecciatina a Riccardo: "Io sono andata in terapia, ma dovresti anche tu, ti farebbe bene".

Maria De Filippi non è riuscita a mettere pace tra i due litiganti ex, anzi si è arrivati al punto di vederli urlarsi contro esattamente come accadeva un paio d'anni fa, quando erano una "traballante" coppia.

Platano si è lamentata del rifiuto sia emotivo che fisico che ha ricevuto da Guarnieri, dopodiché ha ammesso di essersi sentita presa in giro dopo le lacrime che lui ha versato ricordando il loro passato e soprattutto dopo aver ricevuto un invito a cena per provare a chiarirsi.

Il pubblico di U&D ha commentato sui social l'ennesima puntata dedicata ai due ex fidanzati, e la maggior parte dei pareri espressi concordano nel definire uno "spettacolo tristissimo" quello che sta andando in onda da qualche settimana a questa parte.

Molti fan, inoltre, sono d'accordo con Ida quando dice che Riccardo non proverebbe più nulla nei suoi confronti ma che le si è riavvicinato solo per garantirsi spazio e visibilità nel finale di stagione del dating show.