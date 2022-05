Tina Cipollari è stata recentemente criticata da parte di Rossella Intellicato. Su Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato un breve video in cui si vede la storica opinionista discutere con Pinuccia, partecipante del "trono over": nel proprio commento Intellicato afferma che Tina non avrebbe rispetto per le persone giovani né per quelle anziane.

La stoccata di Intellicato

Durante la puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 27 maggio, Tina Cipollari è stata protagonista dell'ennesimo scontro con Pinuccia. La dama del "trono over" al termine della litigata con l'opinionista è scoppiata in lacrime, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per rassicurarla.

Su Instagram, Rossella Intellicato ha postato una stories in cui compare al centro dello studio Pinuccia, aggiungendo: "Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età". Aggiungendo poi: "Passano gli anni, ma meriteresti un sacco di calci nel c..o".

Le reazioni

Lo sfogo dell'ex tronista Rossella ha spaccato l'opinione di chi la segue sui social. Da un lato c'è chi ha difeso Tina Cipollari, spiegando che sarebbe una persona vera che dice sempre quello che pensa sia in bene che in male. Dall'altro lato c'è chi invece ha condiviso il pensiero di Rossella Intellicato. Alcuni telespettatori del dating show, infatti, hanno puntato il dito contro Tina per aver fatto piangere Pinuccia.

Tina Cipollari ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Chi segue il dating show di Maria De Filippi, sa infatti che l'opinionista è spesso protagonista di scontri al vetriolo con Gemma Galgani, Ida Platano o Fabio Nova, ossia il cavaliere arrivato in queste settimane a Uomini e Donne.

Chi è l'ex tronista che ha preso di mira Tina Cipollari? Rossella aveva avuto scontri con lei

Rossella Intellicato in passato ha partecipato a Uomini e Donne in veste di tronista, ai tempi in cui nella trasmissione c'era anche Ludovica Valli: le due erano state protagoniste di numerosi scontri. La stessa Intellicato, in varie occasioni era stata duramente attaccata da Tina Cipollari ed evidentemente ora si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa nei suoi confronti.

Al momento l'ex moglie di Kikò Nalli ha preferito non replicare alla stoccata dell'ex protagonista di Uomini e Donne. Tuttavia, non è escluso che prossimamente possa rispondere alla provocazione di Rossella Intellicato.