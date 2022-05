Il percorso di Luca a Uomini e donne continua a essere ricco di insidie e colpi di scena. Nel corso della puntata del 18 maggio, il tronista romano è tornato a mettere in discussione la corteggiatrice Soraia che, assieme a Lilli, sta portando a termine questo percorso in attesa della scelta finale.

Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione e i due tronisti in carica saranno chiamati a fare la loro scelta conclusiva.

Alcuni modi di fare di Luca Salatino, però, hanno scatenato polemiche accese sul web e i fan hanno puntato il dito contro di lui.

Il tronista Luca Salatino mette in dubbio Soraia prima della scelta a U&D

Nel dettaglio, a poche settimane dalla scelta finale a Uomini e donne, Luca è tornato a mettere in discussione Soraia, ammettendo di non essere convinto al 100% del fatto che la ragazza sia interessata ad andare via dalla trasmissione con lui e quindi a iniziare un percorso di vita insieme.

"Per me è un momento delicato se non vedo dall'altra parte la voglia di stare con me e di portarmi via..." ha sbottato il tronista durante la nuova esterna che ha fatto con Soraia.

"Mi sembra di aver fatto tutto quello che potevo fare. Non so cosa dire, cosa devo stare qui a fare" ha subito replicato la corteggiatrice, che al contrario sostiene di aver dimostrato tanto a Luca nel corso di questi mesi, motivo per il quale ha rigettato al mittente le accuse che le sono state.

Esterna complicata per Luca e Soraia: lui in crisi

Immediata la reazione di Luca, che di fronte alla presa di posizione di Soraia ha poi precisato che si erano visti per chiarire e cercare di confrontarsi prima di arrivare alla fatidica scelta finale.

"Se vogliamo possiamo ancora ritrovarci" ha sentenziato Soraia che ha provato così a ricucire questo strappo che si è venuto a creare col tronista.

Sta di fatto che questo atteggiamento di Luca ha scatenato un'accesa polemica sul web e sui social, e in tantissimi si sono schierati contro il modo di fare del tronista romano.

"Il trono di Luca più va avanti e più peggiora. Inutile e vuoto" ha sbottato un fan della trasmissione di Maria De Filippi, puntando il dito contro il tronista che continua a essere dominato dall'indecisione per questa scelta.

Polemica web contro Luca Salatino: 'Non merita Soraia'

"Ma basta con questo troglodita, è un anno che sta qua, non se ne può più" ha sbottato ancora un altro spettatore social del programma.

"Auguro a Soraia di non essere la scelta, perché non se la merita. Lui ha zero profondità e zero sensibilità" ha sbottato un altro fan di U&D.

"Sembra che lui voglia che se ne vada" ha commentato un altro spettatore assistendo all'esterna di Luca e Soraia.