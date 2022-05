Le nuove puntate di Un Posto al sole saranno ricche di colpi di scena per i protagonisti, che dovranno affrontare diversi cambiamenti nelle loro vite. Tra i protagonisti dell'episodio che andrà in onda venerdì 27 maggio ci saranno Silvia e Michele, che si ritroveranno inaspettatamente vicini, spiazzando Rossella, già provata dalle difficoltà nella sua vita sentimentale e lavorativa. Inoltre a Siena ci sarà la resa dei conti tra Salvatore e il suo compagno, e Guido e Mariella finiranno sul giornale. Infine nel quartiere ci saranno le conseguenze dell'arresto del boss Argento.

Rossella confusa nel vedere Silvia in compagnia di Michele

Le anticipazioni di Un Posto al sole di venerdì 27 maggio rivelano che Rossella attraverserà un momento molto complicato della sua vita. La giovane dottoressa non riuscirà a tenere separati i problemi personali dal lavoro, tanto che dopo una discussione con Riccardo metterà a rischio la vita di un paziente. Come se non bastasse, la ragazza avrà difficoltà anche con i suoi genitori, perché Silvia e Michele si troveranno inaspettatamente vicini. La proprietaria del Caffè Vulcano, dopo aver riflettuto sulla proposta di Giancarlo, penserà di restare a Napoli per aiutare sua figlia e quindi di rimandare la partenza. Nel corso della puntata di venerdì, però, la donna si riavvicinerà al marito.

Il matrimonio tra Silvia e Michele ha ancora una speranza? Le anticipazioni non rivelano se i due torneranno insieme, ma Rossella si sentirà molto confusa nel vedere sua madre vicina al giornalista.

Rissa a Siena per Salvatore e Bruno: anticipazioni Un Posto al sole

La puntata di Un posto al sole di venerdì 27 maggio vedrà al centro delle scene anche Salvatore e Bruno, che arriveranno alla resa dei conti a Siena.

Cerruti, accompagnato da Guido e Mariella, assisterà al tradimento del suo compagno che bacerà l'infermiere in piazza e non avrà nessuna intenzione di lasciar passare la cosa. Il vigile reagirà con una scenata in piena regola al centro della città, tanto da far scoppiare una rissa e tutto sarà raccontato anche dalle pagine del giornale che arriverà fino a Palazzo Palladini.

Renato e Niko noteranno subito i volti di Guido e Mariella accanto all'articolo lo dedicato all'episodio.

Il clan Argento si riorganizzerà dopo l'arresto del boss: anticipazioni puntata venerdì 27 maggio

A Un Posto al sole non mancheranno i momenti dedicati ad argomenti più seri, come l'arresto del boss Argento da parte di Eugenio Nicotera. Presto emergerà che la situazione è tutt'altro che risolta e che la maxi operazione guidata dal magistrato ha creato scompiglio nel quartiere, spingendo gli affiliati del clan a riorganizzarsi per non perdere il controllo del territorio.