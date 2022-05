Nella giornata di lunedì 30 maggio sono iniziate le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Il giorno del primo ciak, sono trapelati in rete i primi indizi riguardo la presenza o meno di alcuni attori sul set delle nuove puntate della fiction di Rai 1. A tal proposito, Massimo Poggio, che interpreta il ruolo di Ezio Colombo, ha condiviso con i suoi follower uno scatto mentre si stava preparando per tornare in scena. Anche l'attrice di Stefania ha pubblicato negli ultimi giorni uno scatto nel quale era sommersa di copioni da studiare per girare le nuove puntate.

Purtroppo, al momento, non sono trapelate informazioni su Lara Komar, l'interprete di Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore 7, Massimo Poggio sul set: Ezio Colombo ci sarà

Buone notizie per i fan de Il Paradiso delle signore. Lunedì 30 maggio, infatti, sono iniziate le riprese della settima stagione della fiction di Rai 1. C'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap pomeridiana e, soprattutto, di sapere cosa succederà alla famiglia Colombo. Nell'ultimo episodio della sesta stagione, andato in onda sul piccolo schermo venerdì 29 aprile, Ezio aveva tentato di rincorrere Gloria, dopo avere capito che sarebbe andata a costituirsi per consentire a sua figlia Stefania di non cedere al ricatto di Gemma e poter vivere liberamente il suo amore con Marco.

L'interprete del direttore commerciale della ditta Palmieri ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social rivelando ai suoi fan di avere iniziato a girare le nuove scene della fiction di Rai 1, che andranno in onda sul piccolo schermo dopo la pausa estiva.

Il Paradiso delle signore 7, Grace Ambrose sommersa dai copioni: Stefania Colombo ci sarà

Anche Grace Ambrose, che interpreta il ruolo di Stefania Colombo ne Il Paradiso delle signore, sarà presente nel cast della settima stagione. Negli ultimi giorni, infatti, l'attrice della figlia di Ezio ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social mentre era sdraiata e con parecchi copioni da studiare.

La protagonista della fiction di Rai 1, pertanto, ha confermato che il suo personaggio sarà presente negli episodi che verranno trasmessi a partire da settembre. Cosa accadrà a Stefania? La relazione fra la giovane Colombo e Marco Di Sant'Erasmo proseguirà? Al momento, è presto per sapere come procederanno le vicende sentimentali dei giornalisti.

Il Paradiso delle signore 7: il futuro di Gloria Moreau

Gloria, invece? Che fine farà la capocommessa de Il Paradiso delle signore? La mamma di Stefania è finita in carcere? Attualmente, non è chiaro cosa sia accaduto dopo la deposizione di Moreau. Nella giornata di lunedì 30 maggio, Lara Komar non ha condiviso nessuna informazione o dettaglio con i suoi follower sui social.

Pertanto, al momento, non è ancora certa la presenza della responsabile delle Veneri sul cast della fiction Rai. Non resta che attendere ulteriori indizi o indiscrezioni, per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della soap.