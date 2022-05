Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2022 prevedono il ritorno di alcuni titoli di spicco come nel caso de Il Paradiso delle signore 7, la seguitissima soap del pomeriggio che tornerà in onda come sempre in daytime.

Spazio poi anche al ritorno del quiz L'Eredità, il quale quest'anno subirà uno slittamento nel palinsesto della rete ammiraglia, e comincerà la sua regolare messa in onda in ritardo rispetto al solito.

Sempre in daytime, spazio anche al ritorno di Domenica In, lo storico contenitore del dì di festa pomeridiano, condotto da Mara Venier.

Il Paradiso delle signore 7 riconfermato: anticipazioni palinsesti Rai autunno 2022

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2022, rivelano che Il Paradiso delle Signore 7 ci sarà.

I protagonisti della soap opera del primo pomeriggio torneranno a girare le nuove puntate a partire dal mese di maggio e per quasi tutta l'estate.

La messa in onda della settima stagione, però, è in programma a partire da metà settembre 2022. Molto probabilmente le nuove puntate della soap saranno trasmesse dal prossimo 12 settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio che va dalle 15:55 alle 16:45 circa.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7, ci sarà in primis la vendetta della contessa Adelaide nei confronti di Umberto, dopo che il commendatore ha deciso di portare avanti la sua relazione con la giovanissima Flora Ravasi.

Slitta L'Eredità: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Sempre per quanto riguarda il daytime, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai del prossimo autunno 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno de L'Eredità.

Il popolare quiz condotto da Flavio Insinna tornerà in onda con una nuova edizione che, tuttavia, quest'anno slitterà di qualche mese rispetto al solito.

Di consueto, infatti, la programmazione de L'Eredità riprendeva a partire da settembre ma quest'anno il quiz slitterà a fine ottobre, lasciando spazio per un mese in più al game Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni.

Mara Venier sarà ancora a Domenica In nel prossimo autunno Rai

Tra i graditi ritorni del prossimo autunno 2022, spicca anche quello di Mara Venier.

La conduttrice veneta sarà nuovamente al timone di Domenica In, così come ha svelato e confermato lei stessa in una delle ultime puntate del talk show festivo in onda su Rai 1.

Questa nuova stagione di Domenica In, che coprirà l'arco dell'annata 2022/2023, debutterà il prossimo 11 settembre e come di consueto andrà avanti fino a giugno.

Milly Carlucci torna con Ballando con le stelle nell'autunno televisivo 2022

Per quanto riguarda, invece, la prima serata autunnale del palinsesto Rai a tenere banco quest'anno saranno i Mondiali di calcio 2022 che pur non prevedendo la partecipazione della Nazionale Italiana, saranno trasmessi sui vari canali della televisione di Stato.

Spazio anche all'atteso ritorno di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, riconfermato per una nuova edizione.

La messa in onda è prevista a partire da metà ottobre e, in queste settimane, la padrona di casa e il suo team sono già al lavoro per mettere a punto quello che potrebbe essere il cast di questa edizione.