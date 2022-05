A Uomini e donne, la conduttrice Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di intervenire con Luca Salatino, dopo che quest’ultimo ha fatto piangere Soraia. Secondo la presentatrice del dating show, il tronista romano dovrebbe imparare ad ascoltare di più la sua corteggiatrice anziché metterla sempre in dubbio.

Salatino punge Soraia, lei scoppia in lacrime

Mercoledì 18 maggio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il ritiro di Aurora Colombo, Luca Salatino è tornato a uscire con Soraia e Lilli. In particolare, Soraia ha deciso di non baciare più il tronista perché non ha gradito il suo atteggiamento con la “rivale”.

Durante la puntata, Luca ha più volte punzecchiato la corteggiatrice tanto da metterla in dubbio: il diretto interessato è convinto che la mancanza di un contatto fisico, è dettata da uno scarso interesse. A quel punto Salatino ha continuato a chiedere a Soraia se fosse ancora interessata a lui.

In esterna, lo stesso tronista è apparso piuttosto freddo e distaccato tanto da far scoppiare in lacrime la ragazza.

La conduttrice perde la le staffe

Nel vedere la corteggiatrice in difficoltà, Maria De Filippi è intervenuta. La conduttrice di Uomini e Donne con tono piccato si è rivolta al tronista romano: “Fai sempre la stessa domanda, ma non ascolti la risposta”. Secondo la presentatrice del dating show Soraia è ancora interessata a Luca, ma si sta “leccando” le ferite.

Dal canto suo, anche Gianni Sperti ha sostenuto che l’unico a non capire è proprio Salatino.

Dopo aver mandato in onda l’esterna tra Luca e Lilli, Maria De Filippi è di nuovo intervenuta e ha rimproverato Salatino: “La fai piangere. Io ti dico solo di capire le risposte che ti dà. Vede un’esterna dove baci Lilli, lei che deve fare?”.

Soraia fornisce la sua versione dei fatti

Soraia Allam ha spiegato a Luca Salatino di essere rimasta male per come si è comportato. La diretta interessata all’inizio del percorso nel dating show era sicura dei suoi sentimenti, ma ora non vuole stare male. A tal proposito la diretta interessata ha precisato di provare qualcosa, ma non può essere definito amore.

Nella discussione è intervenuta di nuovo Maria De Filippi: la conduttrice ha spiegato che l’interesse di una persona non viene dimostrato solo dai baci. A tal proposito ha tirato in ballo Aurora Colombo: secondo De Filippi, l’ex corteggiatrice avrebbe baciato più volte il tronista perché poco interessata a lui.

Sui social, i telespettatori hanno spezzato una lancia a favore di Soraia. Secondo alcuni utenti, la corteggiatrice dovrebbe smettere di corteggiare Luca.