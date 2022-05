Quello appena trascorso è stato un weekend davvero importante per molti ex protagonisti di Uomini e donne. Negli ultimi giorni, infatti, tre coppie sono convolate a nozze e un'altra sembra essere vicinissima alla rottura. Oltre a Nello e Carlotta di Temptation Island, anche Marco Fantini e Beatrice Valli e Isabella Ricci e Fabio Mantovani hanno detto sì dopo anni d'amore. Periodo difficile, invece per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, di nuovo lontani sui social network.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Giornate importanti quelle che hanno vissuto alcuni storici protagonisti di Uomini e Donne.

Tre coppie che si sono formate nei programmi di Maria De Filippi (una proviene da Temptation Island, le altre dal dating show di Canale 5) nel fine settimana appena trascorso sono convolate a nozze.

I primi a dire sì sono stati Isabella Ricci e Fabio Mantovani: i due si sono conosciuti negli studi Elios pochi mesi fa e, consapevoli del forte sentimento che è sbocciato tra loro, hanno deciso di diventare marito e moglie. Ad assistere all'unione civile tra i personaggi del Trono Over sono stati anche l'ex cavaliere Marcello Messina e la tronista Samantha Curcio, entrambi amici dei neo sposi.

Sabato 28 maggio è toccato a Nello e Carlotta fare il grande passo: la coppia è nota per aver preso parte a una recente edizione del reality sulle tentazioni d'amore (quello condotto da Filippo Bisciglia e che quest'estate non dovrebbe andare in onda).

La coppia si è unita davanti ad amici, parenti e alle damigelle d'eccezione Dayane Mello e Sonia Lorenzini.

Il giorno più bello dei personaggi di Uomini e Donne

Domenica 29 maggio, invece, a diventare marito e moglie sono stati due protagonisti del recente passato di Uomini e Donne.

A distanza di otto anni esatti dalla scelta negli studi tv, Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati.

La coppia ha detto sì a Capri davanti a familiari e amici stretti: tra le damigelle figuravano anche le sorelle dell'influencer Ludovica ed Eleonora.

Il tronista e la corteggiatrice stanno insieme da tanto e hanno due figli: le loro nozze erano previste un paio di anni fa, ma la pandemia ha fatto slittare tutto.

I due sono molto popolari sia nel mondo della moda che sui social network, dove sono seguiti da milioni di persone.

I rumor su dama e cavaliere di Uomini e Donne

Alle tre belle notizie appena citate, se ne aggiunge una meno positiva che riguarda altri due protagonisti di Uomini e Donne.

Pare infatti che Sossio Aruta e Ursula Bennardo siano di nuovo in crisi.

Basandosi su alcuni gesti social dell'ex cavaliere, alcuni fan sono arrivati alla conclusione che la storia d'amore nata negli studi del dating show avrebbe incontrato l'ennesimo ostacolo.

"Tutto ha un inizio e una fine", ha scritto l'ex calciatore in una storia su Instagram che tanti hanno interpretato come un segnale negativo sulla sua longeva relazione.

Un altro indizio a favore della tesi secondo la quale i genitori della piccola Bianca sarebbero lontani, è la scelta dell'uomo di non seguire più la compagna sul web: la dama pugliese, infatti, non compare più tra i profili che Sossio tiene d'occhio in rete.

Per il momento, però, non ci sono state comunicazioni ufficiali su questa situazione: Ursula, in particolare, non si è ancora sbilanciata sulle voci che la vorrebbero intenta a vivere un periodo difficile, certamente non il primo da quando si è fidanzata con Aruta. I due si sono presi e lasciati tante volte negli ultimi anni.