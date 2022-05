Ida Platano, una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e donne, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda sabato 28 maggio. La notizia di questa sua ospitata, ha fatto insorgere alcuni utenti che, sui social, non hanno risparmiato critiche proprio a Platano. L'hanno paragonata a Gemma e proprio come la dama torinese, anche Ida sembra essere destinata a restare in tv per molto tempo. Considerazioni che gli utenti hanno fatto anche a seguito di quanto successo nello studio di Maria De Filippi nelle ultime puntate tra Platano e l'ex Riccardo Guarnieri.

Ida Platano ospite a Verissimo, parte del web si scaglia contro di lei

Per la prima volta, Ida Platano si racconterà di fronte a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 28 maggio. Si tratta dell'ultimo appuntamento stagionale del talk di Silvia, che poi si prenderà un periodo di vacanza tornando in onda a settembre. Come farà ad esempio a Uomini e donne, che andrà in onda con l'ultima puntata stagionale il prossimo 1 giugno. Ida Platano per l'appunto, è stata la protagonista assoluta delle ultime puntate, a causa del suo rapporto con l'ex Riccardo Guarnieri. Quanto andato in onda di recente, culminato con la violenta lite a centro studio, non è piaciuto a gran parte del pubblico a casa, che ha criticato entrambi.

In molti l'hanno definita una brutta pagina di televisione e pertanto la notizia che Ida sarà ospite di Verissimo, ha mandato quasi in tilt il web. In rete molti utenti hanno criticato la dama bresciana. Parole dure e forti nei suoi confronti.

Ida a Verissimo, arrivano critiche: 'Ormai è diventata peggio di Gemma Galgani'

La bufera intorno a Ida Platano non accenna quindi a placarsi.

Dopo aver visto quanto successo a Uomini e donne con Riccardo, molti fan del programma sono convinti che entrambi abbiano messo in piedi tutto il teatrino in quanto desiderosi di stare al centro dell'attenzione. È per questo che la notizia dell'ospitata di Ida a Verissimo ha scatenato un nuovo polverone, con molti utenti che sui social, hanno iniziato a paragonare Ida Platano a Gemma Galgani, di cui la dama bresciana è grande amica.

Insomma, a detta di molti, Ida sarebbe anche peggio di Gemma. Sotto al post in cui la pagina social di Verissimo annuncia l'ospitata di Ida, si legge infatti: "Ormai è diventata peggio di Gemma Galgani".

Pioggia di commenti negativi su Ida: 'Non ce la toglieremo più di torno'

"Non ce la toglieremo mai di torno" si legge ancora in rete, segno che parte del pubblico che segue Uomini e donne e Verissimo, non gradisce tutto lo spazio che si sta dedicando alla dama bresciana. Ancora non è dato sapere di cosa parlerà Ida di fronte a Silvia Toffanin ma di certo, non mancherà uno spazio dedicato alla sua turbolenta storia con Riccardo Guarnieri. Una storia che è nata proprio negli studi di Uomini e donne nel 2017.

Dopo tanti tira e molla la relazione si è conclusa nel 2020, subito dopo il primo lockdown. I due ex fidanzati si sono ritrovati qualche settimana fa negli studi di Maria De Filippi e sin da subito si è capito come Ida fosse ancora presa dall'ex Riccardo. Lui l'ha stuzzicata per diverse settimane, forse l'ha illusa, visto l'epilogo con tanto di urla e sbraiti da parte di Platano nell'ultima puntata, andata in onda il 26 maggio. Una scena che il pubblico ha giudicato pessima. Anche per questo, molti utenti non ritengono opportuno dare ulteriore spazio a Ida Platano, soprattutto a Verissimo.