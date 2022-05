Proseguono gli appuntamenti con la serie tv Brave and Beautiful (Cesur ve Guzel), in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 30 maggio al 3 giugno ci saranno dei risvolti interessanti. Cesur scoprirà che Adalet è fuggita dal carcere e inizierà a mettersi sulle sue tracce. Inoltre l'imprenditore vorrà scoprire perché Riza ricatta Suhan e Tahsin. Sarà proprio quest'ultimo a confessare ad Alemdaroğlu che il fratello di Adalet ha inviato il materiale con cui lo ricatta a una terza persona, così da mettersi al sicuro.

Nel frattempo Bulent farà la proposta di nozze a Banu. Suhan metterà al corrente Korhan della malattia del loro padre e tenterà di far riappacificare i due uomini, ma con scarso successo.

Anticipazioni Brave and Beautiful al 3 giugno: Cesur aggredisce Riza

Kemal informerà Cesur che Riza sta ricattando Suhan. L'uomo si precipiterà al ristorante dove si trova il fratello di Adalet e gli farà una sfuriata. Cahide vorrà raccontare a Tahsin la verità sull'incendio, ma la donna non avrà neanche il tempo di parlare in quanto verrà cacciata subito. Alemdaroğlu entrerà in possesso del video che incastra il padre della sua amata per l'assassino di Salih. L'uomo deciderà di consegnarlo alla polizia.

La giovane Korludag scoprirà che il padre non è realmente malato, ma che ha architettato la finta malattia per tenerla vicino a lui.

Sirin riceverà da Suhan il video che incastra Tahsin per l'omicidio di suo padre. La ragazza affronterà Korludag dicendogli di voler recarsi dal procuratore con il filmato in suo possesso. Riza, avvisato della cosa da Tahsin, farà sostituire il cd nella borsa di Sirin con un altro filmato.

Spoiler Brave and Beautiful dal 30 maggio al 2 giugno: Suhan confessa a Cesur di non aver abortito

Suhan deciderà di rivelare a Cesur che in realtà non ha abortito e i due torneranno a vivere insieme. In seguito Alemdaroğlu chiederà alla sua amata di sposarlo. Riza inizierà a ricattare Tahsin dopo averlo aiutato con il filmato e vorrà che l'uomo gli intesti la sua tenuta.

Il fratello di Adalet inizierà a seguire Cesur e Suhan e scoprirà che quest'ultima è il dolce attesa. Riza vorrà trovare un pretesto per denunciare Cesur e inizierà così a provocarlo, sperando che lui risponda con la violenza. L'imprenditore però manterrà la calma.

Cesur farà ascoltare a Banu un registrazione in cui Bulent ammette di aver incendiato la tenuta. La donna sconvolta, non vorrà più sposare il figlio di Mihriban. Tahsin, dopo essere stato abbandonato da tutti, continuerà a chiamare Adalet nella speranza di avere sue notizie. In seguito il procuratore Serhat gli farà visita nella sua tenuta, mettendogli davanti tutti i suoi dubbi sulla morte di Salih. Cesur, intanto, chiede a Suahn di sposarlo.