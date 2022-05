Mercoledì 1 giugno andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di Uomini e donne. In queste ultime puntate, verranno trasmesse le scelte dei due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi. Occhi puntati anche su Ida e Riccardo i quali non sembreranno aver trovato un punto di incontro.

Finale di stagione di Uomini e donne: in onda le scelte di Luca e Veronica

Come ogni anno, il programma di Maria De Filippi si ferma per tutto il periodo estivo. Le puntate in onda in questi giorni saranno quindi le ultime di questa stagione televisiva. Uomini e donne andrà in onda sino a mercoledì 1 giugno, giorno in cui verrà trasmessa l'ultima puntata.

Anche quest'anno il programma ha riscosso enorme successo e il pubblico per ben tre mesi, dovrà fare a meno di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Prima di salutare tuti i protagonisti di U&D, bisognerà però assistere ancora alle scelte dei tronisti. Veronica Rimondi e Luca Salatino concluderanno il loro percorso proprio in queste ultime puntate. Le registrazioni delle scelte sono già state effettuate nei giorni scorsi. Quindi, si sa già come sono andate le cose.

Luca Salatino sceglie Soraia

Il primo a fare la sua scelta sarà Luca Salatino, il giovane chef romano salito sul trono dopo essere stato corteggjatore. Forse non tutti lo ricordano, ma Luca era stato il corteggiatore di Roberta Giusti che, però, alla fine non lo scelse.

Per lui però era arrivata subito la proposta di Maria De Filippi che gli aveva offerto il Trono. Il percorso è durato diversi mesi e per un periodo, ha condiviso il Trono con Matteo Ranieri, del quale è diventato molto amico. Ranieri ha scelto già un mese e mezzo fa, mentre Luca è arrivato sino alla fine di questa stagione di Uomini e donne prima di decidere.

Il tronista è parso sempre molto indeciso tra le due corteggiatrici rimaste, ovvero Soraia e Lilli. Scorrendo le anticipazioni apparse in rete, si sa che Luca Salatino alla fine ha scelto Soraia, la giovane di origini egiziane. Niente da fare quindi per Lilli.

Ultime puntate di U&D: Veronica sceglie Matteo, Ida e Riccardo si scontrano

Dopo la cascata di petali rossi per Luca e Soraia, sarà la volta di conoscere il destino di Veronica Rimondi. La giovane di Ferrara è da poco a Uomini e donne, ma sembra già avere le idee chiare. Sin da subito è stata colpita da Matteo Farnea, il giovane veneziano dagli occhi blu, che è piaciuto molto anche a Tina Cipollari. Durante il suo percorso, Veronica ha poi conosciuto meglio anche Andrea, tanto che nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, si è vista tra loro una grande complicità. Per questo, sino all'ultimo, non si saprà con certezza chi l'avrà colpita di più. Lo si può però scoprire grazie alle anticipazioni relative all'ultima registrazione, secondo le quali Veronica ha scelto Matteo.

Al momento non si sa quale sarà la reazione della non scelta Andrea. Bisognerà aspettare la messa in onda della puntata. Le puntate che concluderanno questa stagione televisiva di Uomini e donne, daranno spazio anche ai protagonisti del Trono Over. In particolare, si parlerà ancora una volta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Pare che dopo essere usciti a cena insieme, tra loro le cose non andranno bene. Le anticipazioni fanno sapere che i due litigheranno di nuovo a centro studio. Quindi sembra che il tanto atteso ritorno di fiamma non ci sarà. Il pubblico da casa è ormai stanco di vedere questo tira e molla infinito tra Ida e Riccardo. Non è escluso che i due torneranno a settembre, ripartendo sempre dal solito punto.