Continua l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni della nuova registrazione del 22 aprile 2022, rivelano che non sono mancati i colpi di scena e le sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma, nuovamente al centro delle dinamiche della trasmissione, e su Ida Platano, tornata in studio dopo l’assenza della registrazione precedente.

Registrazione Uomini e donne 22 aprile, anticipazioni: Gemma esce con Giacomo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che arrivano dalla registrazione del 22 aprile 2022, rivelano che Gemma è stata protagonista di una nuova esterna con Giacomo e la conoscenza tra i due sta procedendo nel migliore dei modi.

Spazio poi alle vicende di Vincenza, che ha analizzato il suo percorso con Bruno e Saverio. Con quest’ultimo, la dama ha ammesso di essersi sentita a tratti in imbarazzo perché Saverio avrebbe cercato un po’ troppo il contratto fisico.

Ida Platano torna in studio e conosce due nuovi cavalieri: spoiler Uomini e donne

Inoltre, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che Ida è tornata in studio (dopo l’assenza all’ultima registrazione) ed ha conosciuto due nuovi cavalieri, ma ha deciso di tenerne solo uno. Riuscirà la dama a trovare, questa volta, un cavaliere giusto per poter intraprendere una relazione prima della fine di questa edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi?

Insomma anche le prossime puntate del trono over e trono classico di Uomini e donne si preannunciano dense di novità e c'è da scommettere che il pubblico non rifiuterà l'appuntamento quotidiano con la trasmissione, tra le più seguite del daytime pomeridiano. Anche quest'anno, infatti, il talk show di Canale 5 si è confermato leader indiscusso della propria fascia oraria, con una media che ormai sfiora quotidianamente il muro dei tre milioni di telespettatori e che, in diverse puntate, ha superato abbondantemente questa soglia, toccando anche il 27% di share.

In estate debutta Uomini e donne Vip senza Maria De Filippi?

Un successo clamoroso e senza tempo quello del dating show di Maria De Filippi, che proseguirà la sua messa in onda fino a fine maggio, in attesa del ritorno in tv nella prossima stagione televisiva. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni sui palinsesti della stagione estiva, si vocifera che Mediaset potrebbe sperimentare Uomini e donne Vip nel prime time di Canale 5. Al posto di Temptation Island, che quest'anno non sarà trasmesso, potrebbe sbarcare la prima edizione del dating show con personaggi famosi e, alla conduzione, potrebbe approdare Silvia Toffanin.