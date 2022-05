Nuovo appuntamento con le novità su Uomini e donne, il popolare dating show condotto da lunedì al venerdì da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle ultime riprese, avvenute il 7 maggio e in programma nelle prossime settimane in prima visione tv rivelano che Gemma Galgani è tornata ad essere protagonista delle dinamiche. Veronica Raimondi, invece, è uscita in esterna con Matteo.

Uomini e Donne, registrazione 7 maggio: arriva un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Il7 maggio è stata registrata negli studi di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, con protagonisti le star del trono over e classico.

Le anticipazioni delle nuove riprese, riportate sul web ed in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che tutta l'attenzione si è catalizzata su Gemma Galgani, tornata a far parlare di sé dopo alcune settimane in ombra. L'attuale stagione che sta per concludersi non è stata molto fortunata per la dama di Torino, visto l'assenza di corteggiatori venuti a conoscerla.

Ma ecco che nell'ultima registrazione è successa una bella sorpresa. A quanto trapelato, per Gemma è arrivato un nuovo cavaliere. Alla fine, la torinese ha deciso di tenere il nuovo arrivato e provare a conoscerlo. Una presenza, che potrebbe riportare la donna al centro delle dinamiche visto che in questo periodo era stata offuscata dalla sua amica Ida Platano, tornata alla ribalta per le sue frequentazioni con Diego e Alessandro e la sua amicizia con Riccardo.

Luca Salatino bacia Lilli in esterna

Nelle riprese di U&D avvenute il 7 maggio, si è tornati a parlare della conoscenza tra Ida Platano e Marco, appena iniziata. In particolare, il cavaliere non era presente nel corso dell'ultima registrazione, sebbene siano ancora ignari i motivi della sua assenza.

Successivamente, Maria De Filippi ha aperto un'ampia parentesi dedicata al trono classico.

In particolare, Luca Salatino non ha ancora annunciato la sua scelta. Il tronista romano, infatti, è uscito in esterna sia con Soraya che con Lilli. A tal proposito, con quest'ultima è scattato perfino un bacio.

Veronica Raimondi in esterna con Matteo e Andrea

Poi, è stato il turno di Veronica Raimondi, che ha portato in esterna sia Matteo che Andrea.

La tronista, invece, ha deciso di tenere a casa Federico, con il quale aveva dimostrato di avere un buon feeling. Insomma, sembra che per entrambi i tronisti del dating show la scelta sia ancora in alto mare.

In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, si ricorda che U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5 mentre in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".