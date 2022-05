Le anticipazioni di Un posto al sole di domani, 1 giugno 2022, vedono Rossella e Virginia protagoniste. La puntata andrà in onda come sempre su Rai 3 alle 20:50 circa e su RaiPlay, dove è possibile recuperare gli episodi in modalità on demand. Non c'è pace nel cuore della povera Ross, dopo che ha scoperto il tradimento di Riccardo. Silvia e Michele hanno peggiorato il suo malumore, anche se non intenzionalmente, fingendo di essere la famiglia felice di un tempo. Una trovata che non ha fatto altro che indispettirla ancora di più. Nel frattempo Lara è stata presa in contropiede da Roberto, che sembra aver ascoltato le parole di Filippo, furioso per il suo atteggiamento freddo e irresponsabile.

Un'ingenua Martinelli si illuderà di nuovo, ma Ferri non perderà tempo per chiarire le cose con lei.

Un Posto al sole puntata 5958 mercoledì 1° giugno 2022

Lara stava per partire raggiungendo la sua amica a Torino, ma Roberto l'ha fermata. A far cambiare idea al freddo Ferri è stato Filippo, che lo ha messo di fronte alle sue responsabilità.

Nonostante il dietrofront, Roberto ha voluto chiarire la situazione, così da spegnere ogni illusione in Lara. Nelle prossime puntate di Upas, Cristina tornerà a Napoli e il padre dovrà darle delle spiegazioni plausibili sulla presenza della bella Martinelli nel loro appartamento.

Rossella e Virginia condividono un momento di grande tensione

Nell'episodio di domani ci sarà una svolta nel rapporto difficile tra Ross e Virginia, entrambe innamorate dello stesso uomo e già arrivate allo scontro con grande rabbia di Ornella.

Le due rivali in amore si troveranno ad affrontare una situazione molto difficile e carica di tensione, che le porterà inaspettatamente ad avvicinarsi e a conoscersi più a fondo. Chissà che non diventino amiche e che riescano dunque a superare insieme le loro reciproche ansie.

Nel frattempo Eugenio continua a temere che la sua famiglia possa essere vittima della vendetta del clan che sta sgominando.

Bianca e la prima cotta, spoiler Upas

Cerruti sarà alle prese con i dubbi sul compagno, che l'ha tradito con l'infermiere. A supportarlo saranno i fedeli amici Guido e Mariella, che si faranno carico dei suoi problemi di cuore.

Infine le anticipazioni di Un Posto al sole vedranno Bianca davanti alla prima cotta. Sarà un turbinio di emozioni per lei, che tuttavia verranno rovinate da un imprevisto che la farà sprofondare di nuovo nell'angoscia.

Già, perché il misterioso autore della web challenge tornerà a farsi sentire con una nuova sfida. Questa volta, però, Bianca può contare sul supporto di Franco e Angela, che sono pronti a scoprire a ogni costo chi si nasconde dietro questo gioco assurdo.