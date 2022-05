Cosa sta succedendo tra Sossio e Ursula? La coppia che si è formata a Uomini e donne ha abituato i fan ad un rapporto spesso tormentato, fatto di alti e bassi e di profonde crisi. I due hanno sempre condiviso con i loro follower ciò che accadeva nella loro vita e ora i fan sono quasi convinti che stiano attraversando una nuova crisi. A scatenare questa ipotesi sono stati alcuni dettagli social, soprattutto una frase condivisa da Sossio Aruta. La coppia potrebbe attraversare un nuovo momento di difficoltà.

Sossio e Ursula non stanno più insieme?

Il rapporto tra Sossio e Ursula, nato qualche anno fa a Uomini e Donne, è sempre stato molto complicato e tormentato.

Nonostante la nascita della piccola Bianca, grande amore di mamma e papà, che oggi ha quasi tre anni, i due non riescono ad andare completamente d'accordo e affrontano molte discussioni e molti momenti difficili, come hanno spesso raccontato loro stessi, anche tornando nella trasmissione di Maria De Filippi. Nelle ultime ore i fan si sono resi conto di qualche dettaglio social molto particolare, che sembrerebbe testimoniare un ennesimo momento di crisi tra l'ex calciatore e la ex dama del Trono Over. La prima cosa che è subito saltata all'occhio dei fan più attenti, che seguono la coppia, è che Ursula Bennardo e Sossio Aruta avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe tolto il follower alla compagna, che ha ricambiato il gesto.

Sicuramente si tratta di un dettaglio che fa pensare ad una crisi.

Possibile crisi tra Sossio e Ursula

Una delle ultime storie condivise su Instagram ha una frase molto chiara: "Tutto ha un inizio e una fine". Ha condiviso anche una foto che ritrae una fiamma. Nessun indizio da parte di Ursula, che ha condiviso con i suoi follower le storie che è solita pubblicare quotidianamente, mostrando la sua piccola Bianca e i suoi consigli sulla moda e sulla bellezza.

Una settimana fa l'ex calciatore aveva condiviso una foto di famiglia, in cui aveva definito Ursula e la loro figlia come i suoi grandi amori. Per il momento nessuno dei due ha dichiarato chiaramente quello che sta accadendo, ma i fan hanno percepito questi indizi come una nuova crisi di coppia, che probabilmente stanno attraversando privatamente, come è giusto che sia.

La coppia si era già lasciata

Sossio e Ursula un po' di tempo fa si erano già lasciati, per poi tornare insieme e mettere su famiglia. Dopo la nascita di Bianca e la partecipazione al Grande Fratello Vip da parte dell'ex calciatore, i due hanno affrontato una nuova crisi, molto profonda. I motivi sono sempre gli stessi, ovvero problemi di incompatibilità caratteriale, che rendono difficile la gestione della vita quotidiana. La crisi aveva scatenato gli hater, che avevano insinuato che fosse tutta una messinscena. La coppia aveva risposto alle critiche, sottolineando che qualsiasi coppia vive situazioni simili. I due si trovano di nuovo davanti ad una crisi?