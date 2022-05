Venerdì 6 maggio è stata registrata la prima delle due puntate settimanali di Uomini&Donne: le anticipazioni che stanno circolando sul web da qualche ora, fanno sapere che Ida Platano ha messo un freno al rapporto con Riccardo Guarnieri nel rispetto del cavaliere col quale sta uscendo da un po'.

Isabella Ricci è tornata in studio per annunciare che sposerà Fabio, mentre Tina Cipollari si è resa protagonista di vari momenti di tensione. Non sono stati invece menzionati Gemma Galgani e i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Aggiornamenti sul Trono Over di U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha riportato le anticipazioni di quello che è successo in studio il 6 maggio tra i personaggi più discussi del Trono Over.

Dopo aver monopolizzato intere puntate con il loro rapporto, Ida e Riccardo hanno spiazzato il pubblico prendendo le distanze e smentendo categoricamente un ritorno di fiamma. Interpellata da Maria De Filippi sulle sue attuali intenzioni, la dama bresciana ha voluto mettere un punto e frenare la fantasia di chi spera ancora in un riavvicinamento sentimentale a Guarnieri: Platano, infatti, ha detto chiaramente che vuole approfondire la conoscenza con Marco (cavaliere col quale sta uscendo da qualche settimana) e che non farà neppure neanche un ballo con l'ex fidanzato.

Non sono mancate le frecciatine di Tina alla parrucchiera e le sue repliche: le due continuano a punzecchiarsi e a palesare un'antipatia reciproca che è emersa soprattutto nell'ultimo periodo.

Tronisti giovani di U&D in ombra

Stoppando il riavvicinamento con Riccardo, Ida ha confermato di essere molto contenta della frequentazione con Marco.

I due sono stati anche paparazzati in un locale mentre si scambiavano baci e abbracci, segno che tutto procede a gonfie vele nonostante le chiacchiere.

Le anticipazioni di U&D del 6 maggio, però riguardano anche altri protagonisti del Trono Over: Biagio Di Maro ha fatto una passerella a inizio puntata su richiesta di Tina, mentre Alessandro Vicinanza ha deciso di continuare la conoscenza con una giovane corteggiatrice.

Si è parlato di nuovo di Pinuccia e Alessandro, e questo ha scatenato l'immediata reazione dell'opinionista Cipollari, che poco dopo si è scagliata anche contro un altro cavaliere per le parole poco carine che ha rivolto alle donne in generale.

Una coppia di U&D presto a nozze

Tra gli altri spoiler che sono trapelati dalla registrazione di U&D del 6 maggio, uno ha colpito i fan: Isabella Ricci è tornata in studio per annunciare che presto sposerà Fabio, il cavaliere che ha conosciuto in trasmissione e del quale si è innamorata.

Meno fortuna ha avuto Gemma Galgani: dopo essere stata lasciata dal signor Giacomo, la 72enne non avrebbe avuto altri corteggiatori. Nella puntata registrata ieri, infatti, non si sarebbe parlato della torinese, che è tornata nell'ombra.

Anche se manca poco alla fine della stagione 2021/2022 del dating-show, Maria De Filippi ha deciso di non occuparsi dei due tronisti nel corso delle riprese di venerdì scorso. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che Luca Salatino e Veronica Rimondi non sono entrati in studio e che la padrona di casa non ha accennato ai loro percorsi di conoscenza.

Oggi, sabato 7 maggio, è prevista la seconda registrazione di questa settimana e probabilmente ci sarà spazio per i giovani protagonisti del cast, totalmente ignorati 24 ore fa e oscurati dai personaggi del Trono Over.