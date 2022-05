Ieri pomeriggio, martedì 17 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, programma dedicato ai sentimenti che si appresta a chiudere i battenti in vista della consueta pausa estiva. A tenere banco nel corso dell'appuntamento pomeridiano, i battibecchi tra il nuovo arrivato Fabio Nova e l'opinionista Tina Cipollari. Tra i due continuano le scintille tra parole anche pesanti e offese reciproche. Scontri accesi incalzati spesso dalla stessa conduttrice Maria De Filippi che divertita insieme al pubblico assiste senza intervenire. Non mancano però in questi giorni anche alcune polemiche nate in seguito ad affermazioni poco gradite fatte dal nuovo protagonista del parterre maschile.

C'è chi ha parlato addirittura di "Bodyshaming" ai danni dell'opinionista Tina Cipollari.

Tra Tina Cipollari e Fabio volano parole grosse a Uomini e Donne

Durante la puntata di ieri, tutta la discussione è nata dall'argomento viaggi. Tina Cipollari ha dichiarato: "Io ho viaggiato in tutto il mondo". Poi, ha raccontato di essere stata in Francia, in Norvegia in crociera e anche in Messico. Fabio Nova a queste affermazioni ha replicato dicendo che questo non significa viaggiare. Poi, ha aggiunto di aver fatto viaggi avventurosi e di aver partecipato a missioni umanitarie di Medici Senza Frontiere. La discussione in seguito si è spostata nuovamente, come era già accaduto nelle scorse puntate, sull'abbigliamento dell'opinionista.

Maria De Filippi ha chiesto a Fabio cosa ne pensasse di Tinì Cansino e lui ha risposto che Tinì è elegante e ha una sua personalità. Queste parole hanno scatenato la reazione di Tina Cipollari che ha replicato a tono. Tra i due ne è scaturito un nuovo acceso battibecco che non accennava a placarsi nonostante i ripetuti inviti della conduttrice Maria De Filippi.

Fabio Nova commenta i look di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Fabio non ha nascosto di non apprezzare particolarmente i look di Tina Cipollari. Sempre durante la puntata di ieri ha dichiarato: "Gli abiti cadono male perché sei quadrata". Tina infervorata ha replicato con queste eloquenti parole: "Ma come ti permetti? Giudichi gli altri e tu vai in giro con le scarpe di pezza".

Tina a un certo punto gli ha fatto togliere anche le scarpe. I battibecchi sono andati avanti per un bel po' e a un certo punto l'esuberante opinionista ha detto all'ex fotografo di essere un uomo che non ama le donne e che sicuramente nella sua vita ha avuto tantissimi rifiuti da parte delle donne. Gli animi tra i due sembra proprio non vogliano placarsi. Come andrà a finire? E soprattutto, l'ex fotografo riuscirà a trovare una compagna nel programma dedicato ai sentimenti? Non resta che seguire le nuove puntate per scoprirlo.